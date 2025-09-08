szeptember 8., hétfő

Tragédia

1 órája

Óriási a baj, mentőhelikopter szállt le az M1-esen, mindent lezártak

Címkék#m1-es#mentőhelikoper#M1-es autópálya#baleset

Újabb baleset történt a sztrádán. A halálos baleset után két pályazár és hatalmas torlódás alakult ki. Az M1-es autópálya bicskei részére mentőhelikoptert is riasztottak.

Kemma.hu

Újabb hatalmas baleset történt az M1-esen. Egy kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze az M1-es autópálya 36-os kilométerénél, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében. A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.

M1-es autópálya
M1-es autópálya: mentőhelikopter és tűzoltók a helyszínen
Fotó: Flajsz Peter / Forrás:  24 Óra

Tragédia és káosz az M1-es autópálya több részén

Teljes a káosz, rengeteg helyen bénult meg a forgalom. Baleset történt az M1-esen az országhatár felé vezető oldalon a 37-es km-nél. Jelenleg teljes pályazár van érvényben. Műszaki hibás kamion miatt egy sávon halad a forgalom az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán a 21-es km-nél. A torlódás több mint 5 km.

Szörnyű tragédia történt hétfőn reggel az M1-es autópálya Lébényi szakaszánál. Egy ütközés során kamion alá esett egy ember, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint megnyitották a külső sávot is a 147-es kilométernél, így már 2 sávon halad a forgalom a halálos baleset helyszínén.

 

