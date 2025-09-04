Dugó
Hatósági intézkedés miatt sávzár van az M1-es autópályán, kilométeres a torlódás
Lassú a forgalom a lezárt sáv miatt. Az M1-es autópálya szakaszán több kilométeres torlódás van.
Hatósági intézkedés miatt lezárták a külső sávot az M1-es autópálya a 90-es kilométernél az országhatár felé vezető oldalon.
Az M1-es autópálya kilométeres torlódással
A torlódás meghaladt a 6 kilométert – számolt be róla az MKIF Zrt. - Iformációk.
