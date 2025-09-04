szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

24°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dugó

2 órája

Hatósági intézkedés miatt sávzár van az M1-es autópályán, kilométeres a torlódás

Címkék#m1-es#torlódás#M1-es autópálya

Lassú a forgalom a lezárt sáv miatt. Az M1-es autópálya szakaszán több kilométeres torlódás van.

Kemma.hu

Hatósági intézkedés miatt lezárták a külső sávot az M1-es autópálya a 90-es kilométernél az országhatár felé vezető oldalon.

M1-es autópálya: torlódás a 90-es kilométernél
M1-es autópálya: torlódás a 90-es kilométernél
Forrás:  Shutterstock

Az M1-es autópálya kilométeres torlódással

A torlódás meghaladt a 6 kilométert – számolt be róla az MKIF Zrt. - Iformációk.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu