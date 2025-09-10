szeptember 10., szerda

Ütközés

1 órája

Több kilométeres dugó az M1-esen baleset miatt

Címkék#M1-es#M1-es autópálya#karambol#baleset

Több kilométeres dugó alakult ki, két sávot lezártak. Két autó karambolozott az M1-es autópálya 24-es kilométerénél.

Kemma.hu

Baleset történt az  M1-es autópálya főváros felé tartó oldalán a 24-es kilométernél. Két gépkocsi ütközött össze. Két sávot lezártak a forgalom pedig egy sávon halad! A torlódás meghaladta a 3 kilométert – írta az Útinform.hu.

M1-es autópálya, baleset, felújítás, torlódás, dugó, m1-es, autópálya,
Az M1-es autópálya forgalmát balesetek és munkálatok is lassítják
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Az  M1-es autópálya akadályai

Nem ez a nap első baleset. A reggeli órákban két személyautó ütközött össze az M1-esen, Páty közelében. A balesethez törökbálinti hivatásos tűzoltókat riasztották, és a raj áramtalanította a járműveket. A reggeli dugó itt meghaladta az 4 kilométert.

Munkálatok is lassítják a forgalmat. Az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között a 3-as km-nél hidat javítanak. Három sávot lezártak. Napközben gyakori a torlódás, ezért hosszabb menetidővel számoljanak!

Az M1-es autópályán, Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányba elkezdődtek a szélesítési munkák. A 16-os km-től egészen az 56-os km-ig a belső sávot lezárták, a járművek szűkített sávokon, a külső és a leállósávon haladnak. A munkaterület előtt jellemzően a reggeli és délutáni csúcsban szakaszos lassulásra időszakos torlódásra lehet számítani. A munkák kapcsán Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

 

