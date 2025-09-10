Több kilométeres dugó az M1-esen baleset miatt

Baleset történt az M1-es autópálya főváros felé tartó oldalán a 24-es kilométernél. Két gépkocsi ütközött össze. Két sávot lezártak a forgalom pedig egy sávon halad! A torlódás meghaladta a 3 kilométert – írta az Útinform.hu.

Az M1-es autópálya forgalmát balesetek és munkálatok is lassítják

Forrás: Wierl Ádám / 24 Óra

Az M1-es autópálya akadályai

Nem ez a nap első baleset. A reggeli órákban két személyautó ütközött össze az M1-esen, Páty közelében. A balesethez törökbálinti hivatásos tűzoltókat riasztották, és a raj áramtalanította a járműveket. A reggeli dugó itt meghaladta az 4 kilométert.