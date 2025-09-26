Több kilométeres torlódás az M1-esen: újabb baleset lassítja a forgalmat Tatabányánál

Az utóbbi napokban két halálos baleset is történt az M1-es autópálya ugyanazon szakaszán, most pedig újabb esemény borzolja az idegeket az úton közlekedőknek. Tatabányánál, a 60-as kilométernél épülő terelés miatt a forgalom egy sávra szűkült, itt ütközött össze két autó, ami miatt már 5 km-es a torlódás.

Baleset miatt torlódik a forgalom az M1-es autópályán

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

M1-es autópálya – terelés, ütközés, torlódás

A baleset az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán történt, ahol az ideiglenes forgalomkorlátozás miatt eleve lassabban haladt a kocsisor. Az Útinform tájékoztatása szerint a szűkített szakaszon két személyautó ütközött, ennek következtében a forgalom több kilométer hosszan feltorlódott. Az autósoknak hosszabb várakozásra kell számítaniuk, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni az aktuális közlekedési helyzetről.

Mentőhelikoptert is riasztottak szeptember 24-én kora délután az amúgy is telített M1-esre. Mint kiderült, szörnyű tragédia történt: halálos baleset bénította a forgalmat. Mint azt megírtuk, teherautónak hajtott egy személyautó a 72-es kilométerszelvényénél, Tata térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A balesetben egy ember életét vesztette.

Az M1-es autópálya tatai szakaszán egymást érik a halálos balesetek. A keddi balesetben a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a tatabányai hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést a balesetnél. Mint kiderült: kisteherautó és kamion ütközött össze a 65-ös kilométerénél. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs osztálya a Kemma.hu kérdésére elmondta: a keddi és a szerdai M1-es autópályán történt baleset helyszínén is egy-egy férfi halálának tényét állapították meg.