Feloldották a pályazárat, de még több kilométeres a torlódás

Ahogyan arról beszámoltunk, tragikus karambol történt az M1-es autópálya 31-es kilométerénél Mánynál vasárnap reggel. A helyszínre több mentő, mentőhelikopterek és tűzoltók érkeztek. Már reggelt pályazár volt életben. Most az MKIF Zrt. információ szerint végre feloldották a pályazárat. A forgalom 2 sávon haladhat. A torlódás pedig meghaladja az 5 kilométert.

M1-es autópálya: feloldották a pályazárat

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Oszlik a forgalom az M1-es autópálya egyik részénél

A halálos balesetről az Országos Mentőszolgálat is beszámolt. Egy ember a helyszínen életét vesztette, három másik embert pedig kórházba kellet szállítani.