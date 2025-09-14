Dugó
2 órája
Feloldották a pályazárat, de még több kilométeres a torlódás
Reggel óta pályazár volt érvényben a halálos baleset helyszínén. Elkezdett feloszlani a torlódás az M1-es autópálya Mányi szakaszán.
Ahogyan arról beszámoltunk, tragikus karambol történt az M1-es autópálya 31-es kilométerénél Mánynál vasárnap reggel. A helyszínre több mentő, mentőhelikopterek és tűzoltók érkeztek. Már reggelt pályazár volt életben. Most az MKIF Zrt. információ szerint végre feloldották a pályazárat. A forgalom 2 sávon haladhat. A torlódás pedig meghaladja az 5 kilométert.
Oszlik a forgalom az M1-es autópálya egyik részénél
A halálos balesetről az Országos Mentőszolgálat is beszámolt. Egy ember a helyszínen életét vesztette, három másik embert pedig kórházba kellet szállítani.
4 órája
Szörnyű hír jött az M1-esről, halálos áldozata is volt a mányi balesetnek
7 órája
Pályazár az M1-esen, a hatalmas balesethez mentőhelikoptert is riasztottak
