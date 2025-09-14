szeptember 14., vasárnap

Dugó

2 órája

Feloldották a pályazárat, de még több kilométeres a torlódás

Címkék#m1-es#pályazár#M1-es autópálya#baleset

Reggel óta pályazár volt érvényben a halálos baleset helyszínén. Elkezdett feloszlani a torlódás az M1-es autópálya Mányi szakaszán.

Kemma.hu

Ahogyan arról beszámoltunk, tragikus karambol történt az M1-es autópálya 31-es kilométerénél Mánynál vasárnap reggel. A helyszínre több mentő, mentőhelikopterek és tűzoltók érkeztek. Már reggelt pályazár volt életben. Most az MKIF Zrt. információ szerint végre feloldották a pályazárat. A forgalom 2 sávon haladhat. A torlódás pedig meghaladja az 5 kilométert.

M1-es autópálya
M1-es autópálya: feloldották a pályazárat
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Oszlik a forgalom az M1-es autópálya egyik részénél

A halálos balesetről az Országos Mentőszolgálat is beszámolt. Egy ember a helyszínen életét vesztette, három másik embert pedig kórházba kellet szállítani.

 

 

 

