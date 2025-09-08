Teljes útzár az M1-esen: kamion alá szorult egy ember

Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vonattó az M1-es autópálya 147-es kilométerénél, a Mosonmagyaróvár felé vezető oldalon, Lébénynél – írta a vármegyei katasztrófavédelem.

A karambol megbénította a forgalmat az M1-es autópálya egy szakaszán

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Lezárták az M1-es autópálya egyik szakaszát

A baleset következtében egy ember kamion alá szorult, őt a győri és lébényi hivatásos tűzoltók emelték ki a jármű alól. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.