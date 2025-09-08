Ütközés
3 órája
Teljes útzár az M1-esen: kamion alá szorult egy ember
Egy ember kamion alá szorult, az érintett részt teljesen lezárták. Baleset történt az M1-es autópálya lébényi szakaszán.
Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vonattó az M1-es autópálya 147-es kilométerénél, a Mosonmagyaróvár felé vezető oldalon, Lébénynél – írta a vármegyei katasztrófavédelem.
Lezárták az M1-es autópálya egyik szakaszát
A baleset következtében egy ember kamion alá szorult, őt a győri és lébényi hivatásos tűzoltók emelték ki a jármű alól. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre