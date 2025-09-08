szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

24°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ütközés

3 órája

Teljes útzár az M1-esen: kamion alá szorult egy ember

Címkék#útlezárás#M1-es autópálya#baleset

Egy ember kamion alá szorult, az érintett részt teljesen lezárták. Baleset történt az M1-es autópálya lébényi szakaszán.

Kemma.hu

Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vonattó az M1-es autópálya 147-es kilométerénél, a Mosonmagyaróvár felé vezető oldalon, Lébénynél – írta a vármegyei katasztrófavédelem.

A helyszínen komoly forgalomkorlátozásra kell számítani. Közlekedési baleset történt az M1-es autópálya aszfaltján Mocsa közelében.
A karambol megbénította a forgalmat az M1-es autópálya egy szakaszán
Fotó: Zetovics Márió / Forrás:  24 Óra

Lezárták az M1-es autópálya egyik szakaszát

A baleset következtében egy ember kamion alá szorult, őt a győri és lébényi hivatásos tűzoltók emelték ki a jármű alól. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu