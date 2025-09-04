szeptember 4., csütörtök

Lopás

1 órája

Jóhiszeműségét használták ki: barátként mentek, tolvajként távoztak a fiatalok +fotók

Címkék#lopás#rendőrség#tolvaj

A dömösi Duna-parton barátkozott össze három fiatal egy férfival, aki segítőkészségből pénzt adott nekik, sőt a kertjébe is beengedte őket. A látogatások azonban lopássorozatba torkolltak: szerszámokat, kerti eszközöket és egy kerékpárt is magukkal vittek.

Kemma.hu

A police.hu közleménye szerint a dömösi Duna-parton ismerkedett meg 3 helybéli fiatal egy férfival július végén. Miután beszédbe elegyedtek, pénzt kértek újdonsült ismerősüktől, aki adott is nekik. Ezek a találkozások többször is megismétlődtek, volt, hogy a jótevő a kertjébe is beengedte őket. Egy idő után a látogatások abbamaradtak. Augusztus közepén a sértettnek feltűnt, hogy a kertjében lévő egyik melléképületből több szerszám hiányzik. Ekkor még nem tett feljelentést, de miután pár hét múlva újabb lopásokat észlelt, a rendőrség segítségét kérte a lopássorozat megállítására. 

Lopássorozat
Lopássorozattal végződött a barátkozás
Forrás: police.hu

Feljelentésében elmondta, hogy az elkövetők kézifúrót, gyalugépet, köszörűt és különböző kerti szerszámokat és egy kerékpárt is magukkal vittek.

Így ért véget a lopássorozat

A sértett beszélt a három fiatalról, a helyi körzeti megbízott ezen a nyomon indult el, hogy azonosítsa a tetteseket. Az általa gyűjtött adatokat a nyomozók feldolgozták, és összevetve a térfigyelő kamerák felvételeivel néhány nap alatt azonosították azt a 17, 22 és 25 éves helyi férfit, akik a lopásokat elkövették. Kihallgatásukon beismerő vallomást tettek. 

Forrás: police.hu

Elmondták, hogy a lopott holmik nagy részén túladtak, a pénzt pedig rögtön el is költötték. A három elkövető ellen lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás.

Forrás: police.hu

 

