Megint rács mögé kerülhet a visszaeső tolvaj

A férfi idén is több alkalommal próbált szerencsét különböző intézményekben, és minden esetben ugyanazt a módszert alkalmazta. A lopás során főként készpénzre, pénztárcákra, iratokra és kisebb értékű tárgyakra vadászott. Most azonban egy olyan helyen bukott le, ahol nap mint nap a törvény erejét gyakorolják.

A 11-szer büntetett elkövető ezúttal érdekes helyszínt választott a lopáshoz.

Újabb ítélet lopás miatt

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint a férfi 2025. március 19-én a Tatabányai Törvényszék épületébe surrant be, ahol két kabátot is átkutatott. Egy pénztárcát, benne 33 ezer forinttal, valamint egy öngyújtót vitt magával, de a sértett azonnal észrevette a hiányt, és a bíróság épülete előtt számon kérte rajta. A tolvaj a legtöbb értéket visszaadta, az öngyújtót azonban a kukába dobta. A nyomozás feltárta, hogy a férfi Tatabányán, Budapesten és Győrben is több hasonló bűncselekményt követett el idén: iskolákban, rendelőkben, irodákban kutatott át kabátokat, táskákat, és minden esetben lopás miatt indult ellene eljárás.

Lopás Tatabányán

Horváth Sándor, az ügyészség sajtószóvivője szerint az Esztergomi Járásbíróság elsőfokon másfél év börtönbüntetésre, két év közügyektől eltiltásra és vagyonelkobzásra ítélte a visszaeső elkövetőt. Az ítélet még nem jogerős, mert a vádlott és védője enyhítésért fellebbezést nyújtott be.

