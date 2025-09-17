szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

10°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tolvaj

1 órája

Dorogi lopás sokkolta az országot: milliók váltak köddé

Címkék#lopás#Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség#pénz#tolvaj

Több alkalommal is bejutott kollégája otthonába az a férfi, aki a megtalált kulcsot nem adta vissza, hanem készpénzt vitt el a lakásból. Az ügyészség felfüggesztett börtönt indítványozott a lopás elkövetőjével szemben.

Kemma.hu

Az Esztergomi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfivel szemben, aki munkatársa lakáskulcsát találta meg az általuk közösen használt céges autóban, ám nem adta vissza, hanem saját céljaira használta fel. Az ügyészség indítványa szerint a lopás elkövetőjét tárgyalás mellőzésével végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetésre kell ítélni, emellett köteles lesz megtéríteni a sértettnek a fennmaradó kárt.

Rendőrség, sziréna, lopás
Lopás Dorogon: milliókat zsákmányolt munkatársától a tolvaj
Forrás:  Getty Images

Lopás Dorogon: több milliót tulajdonított el

Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a férfi 2024. november 1-jén a kulccsal bejutott kollégája dorogi otthonába, ahol egy szekrényből egymillió forintot vett magához. Néhány héttel később, november közepén ismét betért a lakásba, ezúttal 1,5 millió forintot lopott el. Harmadik alkalommal, november 28-án már nem talált pénzt, ám ekkor a sértett által felszerelt kamera rögzítette a jelenlétét.

Az elkövető észrevette a kamerát, kivette annak memóriakártyáját, majd azt és a lopott kulcsot egy lakatlan területen eldobta. A háromszori betörés során összesen 2,5 millió forintot vitt el, amelyből több mint 1,2 millió forintot sikerült lefoglalni.

Nemrég Oroszlányban is nem mindennapi lopási ügy történt. Mint azt megírtuk, szeptember 6-án hajnalban egy 16 éves fiú és egy 27 éves férfi egy árusító pavilon mögötti, zárt fagyasztóládát tört fel Oroszlányban. A ládából hét üdítőt, ásványvizet pakolták át egy 110 literes kukába, majd elhúzták a „szállítóeszközt” a helyszínről. Többrendbeli lopás miatt indult eljárás a két fiatalember ellen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu