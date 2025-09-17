Dorogi lopás sokkolta az országot: milliók váltak köddé

Az elkövető észrevette a kamerát, kivette annak memóriakártyáját, majd azt és a lopott kulcsot egy lakatlan területen eldobta. A háromszori betörés során összesen 2,5 millió forintot vitt el, amelyből több mint 1,2 millió forintot sikerült lefoglalni.

Nemrég Oroszlányban is nem mindennapi lopási ügy történt. Mint azt megírtuk, szeptember 6-án hajnalban egy 16 éves fiú és egy 27 éves férfi egy árusító pavilon mögötti, zárt fagyasztóládát tört fel Oroszlányban. A ládából hét üdítőt, ásványvizet pakolták át egy 110 literes kukába, majd elhúzták a „szállítóeszközt” a helyszínről. Többrendbeli lopás miatt indult eljárás a két fiatalember ellen.