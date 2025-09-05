Nem jutottak messzire a tokodi szerszám tolvajok

Egy tokodi intézmény területéről lopott egy 37 éves férfi augusztus végén R. Gábor társával. Egy autót átkutattak, de semmi értékeset nem találtak, majd kifeszítették az udvari tároló ajtaját. Innen láncfűrészeket, lombfúvót és egyéb eszközöket vitt magával. A férfit néhány nappal a bűncselekmény elkövetése után a dorogi rendőrök azonosították és lopás miatt elfogták.

Lopás miatt körözték a férfit, a dorogi rendőrök pár nap alatt elkapták

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Lopás Tokodon

A férfi ellen lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás, és mivel a drogtesztje pozitív lett, így kábítószer birtoklása vétség miatt is felelnie kell. R. Gábor nem volt ismeretlen a rendőrök előtt, korábban több vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett a térségében, ezért kihallgatását követően őrizetbe vették.

Szeptember 3-án R. Gábor 42 éves társát is elfogták a nyomozók. A férfi kihallgatásán elmondta, hogy miután ellopták a szerszámokat, Budapestre vitték és eladták azokat – számolt be róla a police.hu.