szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tolvaj

32 perce

Lopássorozat Tatabányán: ettől a rémtől rettegett hónapokig a város

Címkék#lopás#rendőrség#tatabánya#tolvaj

Több tatabányai lakásba is betört, ami mozdítható volt azt vitte. A tatabányai nyomozók elkaptak egy 38 éves férfit lopás miatt.

Kemma.hu

A tatabányai nyomozók elfogták a lopások elkövetőjét. F. K. júliusban kivágta egy tatabányai lakás ablakának szúnyoghálóját, és a nyitott ablakon át bejutott az ingatlanba. Egy szekrényből telefonokat, okosórákat és egy iPadet emelt el. Szeptemberben betört egy másik házba a városban, ahonnan elektronikai eszközöket, valamint 103 ezer forintot lopott el – számolt be az esetről a police.hu

Rendőrség, sziréna, lopás
Lopás és lopási kísérlet Tatabányán
Forrás:  Getty Images

Lopás lopás hátán, így kapták el a bűnöst

A férfi nem állt le, egy harmadik betörés is a számlájára írható. Egy konyhaablakot betörve hatolt be, és felforgatta a fiókokat, a szekrényeket, valamint ruhákat szórt szét. Értékek nélkül távozott, amikor az egyik szomszéd kérdőre vonta. A férfi azt állította, hogy a tulajdonos lánya kérte meg, hogy ellenőrizze a hátsó vízcsapot, mert folyik. Hozzátette, hogy többször is vissza fog térni, mivel a kert nagyon rendezetlen. A szomszéd ezután körbenézett a telken, és betörésre utaló nyomokat talált, ezért értesítette a rendőrséget. A tatabányai nyomozók elfogták a 38 éves férfit, és indítványozták letartóztatását kétrendbeli lopás bűntette, valamint lopási kísérlet vétsége miatt.

Egy nőt is letartóztattak Tatabányán a napokban

Nem ez az egyetlen bűn eset, ami Tatabányán történt. Ismeretlen alkoholos itallal leitatott egy nő két férfit is majd, amikor elbódultak, mindenüket megfújta. Rablás vádja miatt letartóztatták a nőt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu