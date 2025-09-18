32 perce
Lopássorozat Tatabányán: ettől a rémtől rettegett hónapokig a város
Több tatabányai lakásba is betört, ami mozdítható volt azt vitte. A tatabányai nyomozók elkaptak egy 38 éves férfit lopás miatt.
A tatabányai nyomozók elfogták a lopások elkövetőjét. F. K. júliusban kivágta egy tatabányai lakás ablakának szúnyoghálóját, és a nyitott ablakon át bejutott az ingatlanba. Egy szekrényből telefonokat, okosórákat és egy iPadet emelt el. Szeptemberben betört egy másik házba a városban, ahonnan elektronikai eszközöket, valamint 103 ezer forintot lopott el – számolt be az esetről a police.hu.
Lopás lopás hátán, így kapták el a bűnöst
A férfi nem állt le, egy harmadik betörés is a számlájára írható. Egy konyhaablakot betörve hatolt be, és felforgatta a fiókokat, a szekrényeket, valamint ruhákat szórt szét. Értékek nélkül távozott, amikor az egyik szomszéd kérdőre vonta. A férfi azt állította, hogy a tulajdonos lánya kérte meg, hogy ellenőrizze a hátsó vízcsapot, mert folyik. Hozzátette, hogy többször is vissza fog térni, mivel a kert nagyon rendezetlen. A szomszéd ezután körbenézett a telken, és betörésre utaló nyomokat talált, ezért értesítette a rendőrséget. A tatabányai nyomozók elfogták a 38 éves férfit, és indítványozták letartóztatását kétrendbeli lopás bűntette, valamint lopási kísérlet vétsége miatt.
Egy nőt is letartóztattak Tatabányán a napokban
Nem ez az egyetlen bűn eset, ami Tatabányán történt. Ismeretlen alkoholos itallal leitatott egy nő két férfit is majd, amikor elbódultak, mindenüket megfújta. Rablás vádja miatt letartóztatták a nőt.