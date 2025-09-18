1 órája
Olyat tett ez a dorogi férfi, a rendőrök azonnal a nyomába eredtek +FOTÓ
A rendőrség a lakosság segítségét kérik a képen látható férfi azonosításához. Többek között lopás miatt is körözik.
Mindenki őket keresi: ennek a nyolc fiatalnak veszett nyoma Komárom-Esztergomban
Lopás és más bűntettek: nagy erőkkel keresik a férfit
Mint megtudtuk, egy idáig ismeretlen férfi augusztus 20. és 24. közötti időben Dorogon, a Baross Gábor lakótelepen egy társasházban kihelyezett kamerák közül kettőt eltulajdonított, egyet megrongált.
Újabb rejtélyes eltűnés tartja lázban az embereket:
Ezért az eltűnt lányért aggódik az ország, a Duna mentén veszett nyoma
A tettesről felvétel készült, amit alább láthattok:
A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérjük, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon.
Sajnos még mindig rejtély övezi Kaszás Nikolett ügyét, akiről a mai napig nem tudni, mi történhetett vele. Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Pilisben tűnt el nyom nélkül a 27 éves túrázó nő még szeptember 7-én, aki a hatóságok tudomása szerint a Spartacus-ösvényen járt. Volt olyan túrázó, aki találkozott is vele Pilisszentlászló közelében. Sőt, a túra utáni éjszaka folyamán még kommunikált is párjával a közösségi média profilján keresztül. Ám ezt követően nyoma veszett.
Továbbra sincs meg Kaszás Nikolett: a rendőrség közzétette róla az utolsó fotót az eltűnése előtt