Tettes

1 órája

Olyat tett ez a dorogi férfi, a rendőrök azonnal a nyomába eredtek +FOTÓ

Címkék#lopás#rendőrség#Dorogi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály#rongálás#körözés#bűncselekmény

A rendőrség a lakosság segítségét kérik a képen látható férfi azonosításához. Többek között lopás miatt is körözik.

Kemma.hu

A police.hu közleménye szerint a Dorogi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya körözési eljárást folytat ismeretlen tettes ellen lopás bűntett elkövetése miatt.

Lopás, rongálás, körözés
Nem csak lopás miatt keresik őt a rendőrök
Forrás: police.hu

Lopás és más bűntettek: nagy erőkkel keresik a férfit

Mint megtudtuk, egy idáig ismeretlen férfi augusztus 20. és 24. közötti időben Dorogon, a Baross Gábor lakótelepen egy társasházban kihelyezett kamerák közül kettőt eltulajdonított, egyet megrongált.

Újabb rejtélyes eltűnés tartja lázban az embereket:

A tettesről felvétel készült, amit alább láthattok:

Forrás: police.hu

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérjük, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon.

Sajnos még mindig rejtély övezi Kaszás Nikolett ügyét, akiről a mai napig nem tudni, mi történhetett vele. Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Pilisben tűnt el nyom nélkül a 27 éves túrázó nő még szeptember 7-én, aki a hatóságok tudomása szerint a Spartacus-ösvényen járt. Volt olyan túrázó, aki találkozott is vele Pilisszentlászló közelében. Sőt, a túra utáni éjszaka folyamán még kommunikált is párjával a közösségi média profilján keresztül. Ám ezt követően nyoma veszett.

 

