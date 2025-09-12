Újabb lopást rögzített a kamera Tatabányán, mindenki ezt a férfit keresi

A rendőrség közleménye szerint a Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettes ellen lopás vétség gyanúja miatt.

Képen a lopás elkövetője

Forrás: police.hu

Ekkor történt a lopás

Ez idáig ismeretlen tettes július 18-án, egy tatabányai üzletből egy Nike sportcipőt lopott el. Az elkövetőről kamerafelvétel készült.

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek.

Kérik, hogy amennyiben információja van bárkinek a tolvajról, az tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34/517-777-es telefonszámon.

