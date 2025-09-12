szeptember 12., péntek

2 órája

Újabb lopást rögzített a kamera Tatabányán, mindenki ezt a férfit keresi

Címkék#lopás#rendőrség#tatabányai rendőrök#körözés

Ismeretlen elkövető után nyomoznak a tatabányai rendőrök. A lopás egy helyi üzletben történt, és kamerafelvétel is készült az elkövetőről.

Kemma.hu

A rendőrség közleménye szerint a Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettes ellen lopás vétség gyanúja miatt.

lopás
Képen a lopás elkövetője
Forrás: police.hu

Ekkor történt a lopás

Ez idáig ismeretlen tettes július 18-án, egy tatabányai üzletből egy Nike sportcipőt lopott el. Az elkövetőről kamerafelvétel készült.

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. 

Kérik, hogy amennyiben információja van bárkinek a tolvajról, az tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34/517-777-es telefonszámon.

Csütrötökön a kemma.hu is beszámolt az év drog fogásáról, ahol egy tatabányai férfinál több, mint 100 millió forintot érő kokaint foglaltak le. A héten az oroszlányi rendőrök pedig a hét trükkjét buktatták le.

 

