Lopás

1 órája

Zsákmány a kukában! A zsaruk lebuktatták a hét trükkjét!

Ez se egy mindennapi történet. Két fiatalt lopás miatt kaptak el Oroszlányban, amikor a kukában szállították az árut.

Kemma.hu

Szeptember 6-án hajnalban egy 16 éves fiú és egy 27 éves férfi egy árusító pavilon mögötti, zárt fagyasztóládát tört fel Oroszlányban. A ládából hét üdítőt, ásványvizet pakolták át egy 110 literes kukába, majd elhúzták a „szállítóeszközt” a helyszínről. Többrendbeli lopás miatt indult eljárás a két fiatalember ellen – az esetről a police.hu számolt be.

lopás
Nem ez volt az első esetük, többrendbeli lopás miatt indult eljárás a két fiatal ellen
Forrás:  Getty Images

Lopás kukával

A helyi rendőröknek azonban hamar gyanús a kukásforgalom. A járőrök azonnal összekötötték a szálakat, hiszen a két elkövetőt már ismerték. R. Jenőt egy korábbi rollerlopással is meggyanúsították. A férfi, miután megtudta, hogy lebukott, vissza adta a rollert de addigra a rollert már rózsaszínre festette.

Tokodon sem egyszerű az élet. Egy ismeretlen férfit kerestek a zsaruk szintén lopás miatt.

 

