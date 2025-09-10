Zsákmány a kukában! A zsaruk lebuktatták a hét trükkjét!

Szeptember 6-án hajnalban egy 16 éves fiú és egy 27 éves férfi egy árusító pavilon mögötti, zárt fagyasztóládát tört fel Oroszlányban. A ládából hét üdítőt, ásványvizet pakolták át egy 110 literes kukába, majd elhúzták a „szállítóeszközt” a helyszínről. Többrendbeli lopás miatt indult eljárás a két fiatalember ellen – az esetről a police.hu számolt be.

Nem ez volt az első esetük, többrendbeli lopás miatt indult eljárás a két fiatal ellen

Forrás: Getty Images

Lopás kukával

A helyi rendőröknek azonban hamar gyanús a kukásforgalom. A járőrök azonnal összekötötték a szálakat, hiszen a két elkövetőt már ismerték. R. Jenőt egy korábbi rollerlopással is meggyanúsították. A férfi, miután megtudta, hogy lebukott, vissza adta a rollert de addigra a rollert már rózsaszínre festette.

