Lopás a kisbéri benzinkútnál: videón a pofátlan tolvaj

Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatása szerint vádiratot nyújtottak be egy férfi ellen, aki a gyanú szerint 2024 szeptemberében lopást követett el a kisbéri benzinkút parkolójában. A lopás ügyében a hatóság a bíróság elé terjesztette az ügyet, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

Lopás a benzinkúton: bíróság előtt felel az elkövető

Forrás: police.hu

Lopás a benzinkúton: rámpákat lopott a férfi

A vádirat szerint a sértett ideiglenesen leparkolta utánfutóját a benzinkút területén, majd távozott. Röviddel ezután az elkövető a saját gépkocsijával érkezett, és észrevette az utánfutón található tárgyakat. A férfi csavarhúzóval leszerelte azokat, és elvitte saját ingatlanjához, hogy később a saját utánfutójához használja. A lopás értéke 130.000 forint volt, azonban a tárgyak lefoglalásra kerültek és visszakerültek a sértetthez. Az ügyészség javaslata szerint a bíróság tárgyalás nélkül pénzbüntetéssel sújthatja az elkövetőt.

Nem egyedi eset, hogy arcátlan tolvajok garázdálkodásait kamera rögzíti: egy tolvajnak csak egy másodperc kellet ahhoz, hogy kirabolja a szekszárdi éttermet. A férfi a lopás napján többször is járt a hamburgerezőben. Amikor visszatért a gyorsétterembe, elkezdett szitkozódni és köpködni, majd, amikor az eladó elfordult, egyszerűen kinyitotta a pulton lévő kis hűtőt és több üdítőt is kivett belőle, majd kisétált. De az enyveskezűt egy kamera is rögzítette, a videót pedig a büfé Facebook-oldalán megosztotta.

Egy másik férfi több városban is előszeretettel kutatott át felügyelet nélkül hagyott kabátokat és táskákat. A legutóbbi ügye különösen meglepő helyszínen történt: a lopás maga a törvényszék épületében valósult meg. A tolvaj a Tatabányai Törvényszék épületébe surrant be, ahol két kabátot is átkutatott. Egy pénztárcát, benne 33 ezer forinttal, valamint egy öngyújtót vitt magával. A biztonsági kamera őt is rögzítette.