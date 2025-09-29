szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádirat

1 órája

Lopás a kisbéri benzinkútnál: videón a pofátlan tolvaj

Címkék#Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség#kisbéri benzinkút#vádirat

Egy kisbéri benzinkútnál történt lopás miatt indult eljárás egy férfi ellen. A lopás részleteiről felvétel is készült.

Kemma.hu

Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatása szerint vádiratot nyújtottak be egy férfi ellen, aki a gyanú szerint 2024 szeptemberében lopást követett el a kisbéri benzinkút parkolójában. A lopás ügyében a hatóság a bíróság elé terjesztette az ügyet, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

sziréna, rendőrség, fokozott ellenőrzés lopás
Lopás a benzinkúton: bíróság előtt felel az elkövető
Forrás: police.hu

 

Lopás a benzinkúton: rámpákat lopott a férfi

A vádirat szerint a sértett ideiglenesen leparkolta utánfutóját a benzinkút területén, majd távozott. Röviddel ezután az elkövető a saját gépkocsijával érkezett, és észrevette az utánfutón található tárgyakat. A férfi csavarhúzóval leszerelte azokat, és elvitte saját ingatlanjához, hogy később a saját utánfutójához használja. A lopás értéke 130.000 forint volt, azonban a tárgyak lefoglalásra kerültek és visszakerültek a sértetthez. Az ügyészség javaslata szerint a bíróság tárgyalás nélkül pénzbüntetéssel sújthatja az elkövetőt.

Nem egyedi eset, hogy arcátlan tolvajok garázdálkodásait kamera rögzíti: egy tolvajnak csak egy másodperc kellet ahhoz, hogy kirabolja a szekszárdi éttermet. A férfi a lopás napján többször is járt a hamburgerezőben. Amikor visszatért a gyorsétterembe, elkezdett szitkozódni és köpködni, majd, amikor az eladó elfordult, egyszerűen kinyitotta a pulton lévő kis hűtőt és több üdítőt is kivett belőle, majd kisétált. De az enyveskezűt egy kamera is rögzítette, a videót pedig a büfé Facebook-oldalán megosztotta.
Egy másik férfi több városban is előszeretettel kutatott át felügyelet nélkül hagyott kabátokat és táskákat. A legutóbbi ügye különösen meglepő helyszínen történt: a lopás maga a törvényszék épületében valósult meg. A tolvaj a Tatabányai Törvényszék épületébe surrant be, ahol két kabátot is átkutatott. Egy pénztárcát, benne 33 ezer forinttal, valamint egy öngyújtót vitt magával. A biztonsági kamera őt is rögzítette.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu