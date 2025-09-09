szeptember 9., kedd

Füst és lángok a síneken – forgalmi fennakadás a győri fővonalon

Tűzeset okoz fennakadást a győri vasútvonalon. A MÁV tájékoztatása szerint Biatorbágy és Budaörs között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért 10–30 perces késésekre kell számítani.

Kemma.hu

A győri fővonalon utazóknak hosszabb menetidővel kell számolniuk – közölte a MÁV a Facebook-oldalán.

MÁV-csoport közölte: ennyire voltak pontosak a vonatok júniusban, baleset
Tűz keletkezett egy tehervonat kocsiján Biatorbágynál – a győri fővonalon emiatt jelentős fennakadások vannak
Forrás: tatabanya.hu

A vasúttársaság tájékoztatása szerint Budaörs és Biatorbágy között hatósági intézkedés miatt jelenleg csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok, ami 10–30 perces késéseket okoz a győri fővonalon.

Tűzeset Biatorbágyon, vágányzár a vonalon

A problémát az okozta, hogy Biatorbágy állomáson egy tehervonat egyik kocsija kigyulladt. Az oltás ideje alatt csak korlátozásokkal tudnak haladni a szerelvények. A tűz eloltásáig nem áll helyre a rend a szakaszon.

Torlódások Törökbálinton is

A MÁVINFORM közlése szerint Törökbálinton jelenleg mindkét irányban csak a 2. vágányon tudnak megállni a vonatok, ez is lassíthatja a közlekedést.

A vasúttársaság kéri az utasok türelmét, és azt javasolja, hogy indulás előtt tájékozódjanak a menetrendi változásokról.

 

