1 órája
Füst és lángok a síneken – forgalmi fennakadás a győri fővonalon
Tűzeset okoz fennakadást a győri vasútvonalon. A MÁV tájékoztatása szerint Biatorbágy és Budaörs között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért 10–30 perces késésekre kell számítani.
A győri fővonalon utazóknak hosszabb menetidővel kell számolniuk – közölte a MÁV a Facebook-oldalán.
A vasúttársaság tájékoztatása szerint Budaörs és Biatorbágy között hatósági intézkedés miatt jelenleg csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok, ami 10–30 perces késéseket okoz a győri fővonalon.
Tűzeset Biatorbágyon, vágányzár a vonalon
A problémát az okozta, hogy Biatorbágy állomáson egy tehervonat egyik kocsija kigyulladt. Az oltás ideje alatt csak korlátozásokkal tudnak haladni a szerelvények. A tűz eloltásáig nem áll helyre a rend a szakaszon.
Torlódások Törökbálinton is
A MÁVINFORM közlése szerint Törökbálinton jelenleg mindkét irányban csak a 2. vágányon tudnak megállni a vonatok, ez is lassíthatja a közlekedést.
A vasúttársaság kéri az utasok türelmét, és azt javasolja, hogy indulás előtt tájékozódjanak a menetrendi változásokról.