Több ezer lakástűz és 72 halott: tragikusak a számok Magyarországon

Sajnos Komárom-Esztergomban is gyakran történik tűz. 2025 első félévében már több mint száz lakóépület gyulladt ki vármegyénkben, és ez a szám azóta csak nőtt. Pedig a lakástüzek többsége megelőzhető lenne, ha jobban figyelne mindenki a karbantartásra és biztonsági eszközökre. Mint arról nemrég beszámoltunk, a minap egy baji családi ház gyulladt ki, de nagy volt a riadalom augusztus közepén is Tatabányán, amikor lakástűz miatt vonultak ki a tűzoltók az Ifjúság utcába. Az egységek akkor gyorsan a helyszínre értek, hogy megfékezzék a lángokat, és bár a tűz oltása közben személyi sérülés nem történt, a lakás átkutatása közben egy idős ember holttestét találták meg.

Pusztítást hagyott maga után a tatai lakástűz

Forrás: A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság