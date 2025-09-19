26 perce
Több ezer lakástűz és 72 halott: tragikusak a számok Magyarországon
Magyarországon idén szeptember közepéig több mint 4500 lakástűz keletkezett, amelyek 72 ember életét követelték. A legtöbb eset megelőzhető lett volna: a lakástűz fő oka az elektromos hiba, a nyílt láng használata és a fűtési rendszer hiányos karbantartása. Mutatjuk, mit tehetsz a biztonságodért.
Sajnos Komárom-Esztergomban is gyakran történik tűz. 2025 első félévében már több mint száz lakóépület gyulladt ki vármegyénkben, és ez a szám azóta csak nőtt. Pedig a lakástüzek többsége megelőzhető lenne, ha jobban figyelne mindenki a karbantartásra és biztonsági eszközökre. Mint arról nemrég beszámoltunk, a minap egy baji családi ház gyulladt ki, de nagy volt a riadalom augusztus közepén is Tatabányán, amikor lakástűz miatt vonultak ki a tűzoltók az Ifjúság utcába. Az egységek akkor gyorsan a helyszínre értek, hogy megfékezzék a lángokat, és bár a tűz oltása közben személyi sérülés nem történt, a lakás átkutatása közben egy idős ember holttestét találták meg.
Május végén pillanatok alatt vált élhetetlenné egy tatai társasházi lakás, miután hatalmas tűz ütött ki az egyik hetedik emeleti ingatlanban. A tatai lakástűzről Kemma.hu-nak a szomszédok megrázó részletekről számoltak be.
De az országos számok még ennél is lehangolóbbak. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szeptember közepéig több mint négyezer-ötszáz otthonban keletkezett tűz, ezekben összesen hetvenkét ember vesztette az életét, tizennéggyel többen, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 16 alkalommal riasztják a tűzoltókat lakástűzhöz. A leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, a fűtési rendszer hibája, vagy sütés-főzés miatt csaptak fel a lángok.
Lakástűz megelőzése: ha ezeket betartod, nem lehet probléma
Mint elmondták, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fűtési időszakban megemelkedik a lakástüzek száma, hiszen az emberek több időt töltenek otthon, gyakrabban főznek, és fűteni is kell. A lakástüzek többsége emberi mulasztásra, illetve az ingatlanban használt eszközök karbantartásának elmulasztására vezethetőek vissza.
Növelik a lakástüzek kockázatát a felhalmozott holmik és egyéb lomok is, amelyek nemcsak tűzveszélyesek, hanem a menekülést is nehezítik, valamint akadályozzák a tűzoltók munkáját.
Azokban a lakásokban, ahol füstérzékelőt működtettek, nem alakult ki nagyobb tűz, a lángokat már azok kialakulásakor meg lehetett fékezni, nem történt tragédia és az anyagi kár nagysága is kisebb volt, mint ahol nem volt ilyen készülék.
A lakástüzek áldozatai leggyakrabban egyedül élő idős emberek, ezért otthonukba érdemes olyan füstérzékelőt telepíteni, amely nemcsak hangosan sípol füst esetén, hanem a rokonok okostelefonjára is jelzést küld.