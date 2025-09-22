2 órája
Tragédiák sorozata: két ember halt meg lakástűzben
Két tragikus tűzeset is történt a hétvégén, amelyek emberéleteket követeltek. Vasárnap este Kisbéren, szombaton pedig Tiszaújvárosban történt halálos lakástűz, a hatóságok vizsgálják az esetek körülményeit.
A hétvége tragikus eseményeket hozott, amikor két különböző településen is halálos kimenetelű lakástűz történt. A katasztrófavédelem munkatársai mindkét esetben gyorsan a helyszínre érkeztek, ám az áldozatok életét már nem tudták megmenteni.
Halálos lakástűz Kisbéren
Ahogy azt a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól megtudtuk, vasárnap este riasztották a tűzoltókat Kisbér külterületére, az Újszőlő dűlőhöz. Egy mindössze tizenkét négyzetméteres, életvitelszerűen lakott hétvégi ház gyulladt ki és égett teljes terjedelmében. A lángokat három járművel érkező egységek rövid idő alatt megfékezték, azonban az épület átvizsgálása közben egy összeégett holttestre bukkantak. A tűz pontos keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják.
Megelőzéssel csökkenthetők a tragédiák
Szombaton Tiszaújvárosban is hasonló eset történt, ahol szintén egy ember vesztette életét tűz következtében. A tapasztalatok szerint az ilyen tragédiák leggyakrabban egyedül élő idős embereket érintenek. A szakemberek ezért felhívják a figyelmet arra, hogy rendszeresen ellenőrizzük idős rokonaink, szomszédaink otthonát, és ha tehetjük, szereljünk fel füstérzékelőt, amely életet menthet.
Korábbi tragédia Tatabányán
Mint arról korábban beszámoltunk, augusztus 16-án Tatabányán is tragédiával végződött egy lakástűz, amikor a tűzoltók egy idős ember holttestét találták meg az Ifjúság utcai társasházban. A katasztrófavédelem hangsúlyozza: a lakástüzek legfőbb kiváltó okai közé a nyílt láng használata, a meghibásodott fűtőeszközök és az elektromos zárlatok tartoznak.