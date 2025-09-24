Kucsera Gábor eltűnt: égre-földre keresik a rendőrök

Mindig óriási aggodalomra ad okot, ha eltűnt személlyel kapcsolatban tesznek ki a rendőrök felhívást. Most ismét megtörtént az, amitől mindenki retteg. A rendőrség a ti segítségeteket is kéri Kucsera Gábor felkutatásában, minden pillanat számíthat.

Eltűnt Kucsera Gábor, égre-földre keresik

Eltűnt egy 16 éves fiú: Kucsera Gábor

A Komáromi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri Kucsera Gábor eltűnése ügyében. A 16 éves fiú 2025. augusztus 27-én engedély nélkül távozott a bácsalmási otthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A police.hu-n elérhető részletes leírás szerint Kucsera Gábor 180 cm magas, barna szemű, rövid barna hajú, vékony testalkatú. Fontos hangsúlyozni, hogy a névazonosság ellenére az ügynek semmi köze nincs Kucsera Gábor kajakoshoz.

Aki a fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a 06/34-517-777-es számot, a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámát, vagy a 112-es segélyhívót.

Sajnos a fenti körözés nem kivételes eset, szinte minden nap felkerül egy eltűnt gyermek a rendőrség adatbázisába. A napokban közöltük, hogy két tatabányai fiatal tűnt el egy nap különbséggel. Egy 16 éves fiú és egy 15 éves lány nyomtalanul eltűnt, mindketten tatabányai születésűek. A 16 éves Heitler Kornél szeptember 17-én, míg a 15 éves Dudás Dzsesszika Szabina szeptember 18-án tűnt el. Az eltűnt fiatalok felkutatására kiemelt figyelmet fordítanak, hiszen a hasonló életkorú, rövid időn belül eltűnt személyek esete nagy közösségi összefogást igényel.