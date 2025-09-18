1 órája
Brutális leszámolás Esztergomban: parkolóban verte össze áldozatát a dühöngő sofőr
Közlekedési nézeteltérés fajult tettlegességig tavaly nyáron Esztergomban. A közlekedési vita során egy férfi ököllel ütötte meg vitapartnerét egy parkolóban, a sértett könnyebb sérüléseket szenvedett.
Súlyos testi sértés kísérlete miatt emelt vádat az Esztergomi Járási Ügyészség egy férfival szemben, aki közlekedési vita után esett neki kegyetlenül vitapartnerének.
Erőszakba torkollott a közlekedési vita
Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a büntetlen előéletű vádlott 2024. július 13-án este autójával Dömösön került vitába egy másik sofőrrel. A férfi ideges lett, majd Pilismaróton megelőzte a sértettet, és jelezte neki, hogy álljon meg. A sértett ennek nem tett eleget, később azonban Esztergomban, az Aradi téren egy parkolóban mindketten megálltak.
Ekkor a vádlott kiszállt, odament vitapartneréhez, és nagy erővel legalább háromszor ököllel arcon ütötte. A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de a bántalmazás alkalmas lett volna ennél súlyosabb sérülés okozására is.
Az ügyészség indítványa szerint a bíróság tárgyalás nélkül, végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki a vádlottal szemben.