Brutális leszámolás Esztergomban: parkolóban verte össze áldozatát a dühöngő sofőr

Erőszakba torkollott a közlekedési vita

Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a büntetlen előéletű vádlott 2024. július 13-án este autójával Dömösön került vitába egy másik sofőrrel. A férfi ideges lett, majd Pilismaróton megelőzte a sértettet, és jelezte neki, hogy álljon meg. A sértett ennek nem tett eleget, később azonban Esztergomban, az Aradi téren egy parkolóban mindketten megálltak.