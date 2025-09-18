szeptember 18., csütörtök

Vádirat

1 órája

Brutális leszámolás Esztergomban: parkolóban verte össze áldozatát a dühöngő sofőr

Címkék#vád#Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség#ököl#Esztergomi Járási Ügyészség#áldozat#erőszak#leszámolás

Közlekedési nézeteltérés fajult tettlegességig tavaly nyáron Esztergomban. A közlekedési vita során egy férfi ököllel ütötte meg vitapartnerét egy parkolóban, a sértett könnyebb sérüléseket szenvedett.

Kemma.hu

Súlyos testi sértés kísérlete miatt emelt vádat az Esztergomi Járási Ügyészség egy férfival szemben, aki közlekedési vita után esett neki kegyetlenül vitapartnerének.

Three,Young,Guys,In,A,Fight, erőszak, verekedés, testi sértés, közlekedési vita
Erőszakkal ért véget a közlekedési vita
Forrás: Shutterstock

Erőszakba torkollott a közlekedési vita

Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a büntetlen előéletű vádlott 2024. július 13-án este autójával Dömösön került vitába egy másik sofőrrel. A férfi ideges lett, majd Pilismaróton megelőzte a sértettet, és jelezte neki, hogy álljon meg. A sértett ennek nem tett eleget, később azonban Esztergomban, az Aradi téren egy parkolóban mindketten megálltak.

Ekkor a vádlott kiszállt, odament vitapartneréhez, és nagy erővel legalább háromszor ököllel arcon ütötte. A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de a bántalmazás alkalmas lett volna ennél súlyosabb sérülés okozására is.

Az ügyészség indítványa szerint a bíróság tárgyalás nélkül, végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki a vádlottal szemben.

 

