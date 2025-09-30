szeptember 30., kedd

Körözés

30 perce

Szeméremsértés a vonaton, ismeretlen tettest keresnek a zsaruk +Képek

Címkék#dorog#szeméremsértés#körözés#vonat#rendőr

A lakosság segítségét kérik a képen látható férfi azonosításához. A körözött férfiról két kép is készült és szeméremsértés miatt keresik.

Kemma.hu

A Dorogi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettes ellen szeméremsértés vétség elkövetése miatt. A körözött személyről kamerafelvétel is készült a vonaton – írta a police.hu.

Körözött férfi
A körözött férfi
Forrás: police.hu

Szeméremsértés a vonaton, ő a körözött személy

Egy ez idáig ismeretlen férfi szeptember 8-án a 15 óra 14 perckor Dorog és Magdolnavölgy között közlekedő vonaton szeméremsértő módon viselkedett. 

Szeméremsértés a vonaton
Szeméremsértés a vonaton

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérjük, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen.

 Szintén a rendőrség oldalára felkerült tegnap, hogy egy eltűnt lány után nyomoznak. Jónás Alexa 17 éves és április 24-én tűnt el.

 

