Szeméremsértés a vonaton, ismeretlen tettest keresnek a zsaruk +Képek

A Dorogi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettes ellen szeméremsértés vétség elkövetése miatt. A körözött személyről kamerafelvétel is készült a vonaton – írta a police.hu.

A körözött férfi

Forrás: police.hu

Szeméremsértés a vonaton, ő a körözött személy

Egy ez idáig ismeretlen férfi szeptember 8-án a 15 óra 14 perckor Dorog és Magdolnavölgy között közlekedő vonaton szeméremsértő módon viselkedett.

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérjük, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen.

