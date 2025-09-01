szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

1 órája

Újra előkerült a tatabányai nő neve – továbbra is keresi a rendőrség

Címkék#rendőrség#Tatabánya#Dudás Ildikó

Dudás Ildikó neve ismét felbukkant a rendőrség nyilvános adatbázisában. A körözési lista alapján a tatabányai nő szabadságvesztés letöltése elől bujkál.

Kemma.hu

Tatabánya környékén több ismert bűnözőt is keresnek a hatóságok, ám Dudás Ildikó esete különösen kiemelkedik közülük. Róla már korábban is írtunk, hiszen hosszú ideje szerepel a körözési lista élén, és a rendőrség azóta sem tudta elfogni. A mostani frissítésből kiderül, hogy a nő továbbra is körözés alatt áll, és a hatóságok kiemelt figyelemmel keresik.
 

Dudás Ildikó felkerült a körözési lista tetejére kábítószer-kereskedelem miatt
Forrás: police.hu

A körözési lista kiemelt neve továbbra is Dudás Ildikó

A rendőrség folyamatosan frissíti a körözési listát, amelyen a tatabányai nő neve újra és újra feltűnik. Dudás Ildikó szabadságvesztés letöltése elől bujkál, és az ellene kiadott körözés továbbra is érvényben van. Bár a rendőrség rendszeresen kéri a lakosság segítségét, a nő tartózkodási helye egyelőre ismeretlen – így továbbra is a körözési lista élén találjuk.

Amennyiben bármilyen információval rendelkezik Dudás Ildikó tartózkodási helyéről, kérjük jelezze azt a rendőrségnek.

 

