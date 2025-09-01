Újra előkerült a tatabányai nő neve – továbbra is keresi a rendőrség

Tatabánya környékén több ismert bűnözőt is keresnek a hatóságok, ám Dudás Ildikó esete különösen kiemelkedik közülük. Róla már korábban is írtunk, hiszen hosszú ideje szerepel a körözési lista élén, és a rendőrség azóta sem tudta elfogni. A mostani frissítésből kiderül, hogy a nő továbbra is körözés alatt áll, és a hatóságok kiemelt figyelemmel keresik.



Dudás Ildikó felkerült a körözési lista tetejére kábítószer-kereskedelem miatt

Forrás: police.hu

A körözési lista kiemelt neve továbbra is Dudás Ildikó

A rendőrség folyamatosan frissíti a körözési listát, amelyen a tatabányai nő neve újra és újra feltűnik. Dudás Ildikó szabadságvesztés letöltése elől bujkál, és az ellene kiadott körözés továbbra is érvényben van. Bár a rendőrség rendszeresen kéri a lakosság segítségét, a nő tartózkodási helye egyelőre ismeretlen – így továbbra is a körözési lista élén találjuk.