Szökésben van: a körözési lista élére került a tatabányai férfi

Nagy erőkkel keresik a rendőrök azt a férfit, aki kábítószer-kereskedelem miatt menekül a hatóságok elől. A körözés már több mint két éve tart, és a férfi a legkeresettebb bűnözők listáján szerepel.

Balla János ellen európai elfogatóparancs is érvényben van – a körözés évekkel ezelőtt indult

Forrás: police.hu

A rendőrség tájékoztatása szerint Balla János, a Tatabányán született, 47 éves férfi jogerős szabadságvesztése elől bujkál. A Fővárosi Törvényszék előbb hazai, majd európai elfogatóparancsot is kiadott ellene, miután az ítélet kihirdetése után nyoma veszett. A police.hu adatai szerint a férfit két külön körözés is érinti, mindkettő kábítószer-kereskedelem miatt indult.

Évek óta tart a körözés, még mindig nem került kézre

A hatóságok azt kérik a lakosságtól, hogy aki felismeri a képen látható férfit, vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, az haladéktalanul jelezze a rendőrség felé. Névtelenül is lehet bejelentést tenni – Balla Jánost különösen veszélyesnek tartják, és továbbra is aktívan keresik.