Szökésben van: a körözési lista élére került a tatabányai férfi

Címkék#rendőrség#Tatabánya#Balla János#lista

A rendőrség egyik legtöbbet keresett bűnözője továbbra is szökésben van. A férfi ellen kábítószer-kereskedelem miatt indult körözés, és azóta sem került kézre.

Kemma.hu

Nagy erőkkel keresik a rendőrök azt a férfit, aki kábítószer-kereskedelem miatt menekül a hatóságok elől. A körözés már több mint két éve tart, és a férfi a legkeresettebb bűnözők listáján szerepel.

körözés
Balla János ellen európai elfogatóparancs is érvényben van – a körözés évekkel ezelőtt indult
Forrás: police.hu

A rendőrség tájékoztatása szerint Balla János, a Tatabányán született, 47 éves férfi jogerős szabadságvesztése elől bujkál. A Fővárosi Törvényszék előbb hazai, majd európai elfogatóparancsot is kiadott ellene, miután az ítélet kihirdetése után nyoma veszett. A police.hu adatai szerint a férfit két külön körözés is érinti, mindkettő kábítószer-kereskedelem miatt indult.

Évek óta tart a körözés, még mindig nem került kézre

A hatóságok azt kérik a lakosságtól, hogy aki felismeri a képen látható férfit, vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, az haladéktalanul jelezze a rendőrség felé. Névtelenül is lehet bejelentést tenni – Balla Jánost különösen veszélyesnek tartják, és továbbra is aktívan keresik.

 

