Fiatal tatai lány lépett rossz útra, az egész város bilincset látna a kezein

Meglepetést és csalódottságot váltott ki sokakból, hogy egy tatai születésű fiatal lány neve jelent meg a körözési listákon. A rendőrség országos elfogatóparancsot adott ki Mérten Anna Krisztina ellen, akit lopás miatt keresnek. A hatóságok most a lakosság segítségét kérik.

Forrás: police.hu

Körözés indult ellene

A 30 éves nő ellen a Tatabányai Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja adott ki bírói elfogatóparancsot. Az ügy alapját a Btk. 370. §-a szerinti lopás adja. Mérten Anna Krisztina utolsó ismert tartózkodási helye Tatabánya volt, ám a hivatalos értesítési címén már nem találják – írja a police.hu oldala.