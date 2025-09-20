1 órája
Fiatal tatai lány lépett rossz útra, az egész város bilincset látna a kezein
Sokan megdöbbentek Tata környékén a hír hallatán. A fiatal nő neve most már hivatalosan is a körözési listán szerepel lopás gyanúja miatt.
Meglepetést és csalódottságot váltott ki sokakból, hogy egy tatai születésű fiatal lány neve jelent meg a körözési listákon. A rendőrség országos elfogatóparancsot adott ki Mérten Anna Krisztina ellen, akit lopás miatt keresnek. A hatóságok most a lakosság segítségét kérik.
Körözés indult ellene
A 30 éves nő ellen a Tatabányai Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja adott ki bírói elfogatóparancsot. Az ügy alapját a Btk. 370. §-a szerinti lopás adja. Mérten Anna Krisztina utolsó ismert tartózkodási helye Tatabánya volt, ám a hivatalos értesítési címén már nem találják – írja a police.hu oldala.
A város figyel, a rendőrség várja a bejelentéseket
Tata lakói nehezen dolgozzák fel, hogy egy helyi fiatal ilyen helyzetbe került. A rendőrség arra kér mindenkit, aki bármit tud a nő hollétéről, hogy jelezze. A bejelentés névtelenül is megtehető – a cél, hogy az igazságszolgáltatás elé kerüljön, mielőtt még több baj történne.
