szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

23°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lopás

52 perce

Körözés alatt a tatabányai csaló, kamerafelvételeken az ismeretlen tettes

Címkék#csalás#tatabánya#körözés

A Tatabányai Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri. Körözés alatt az ismeretlen elkövető.

Kemma.hu

A Tatabányai Rendőrkapitányság eljárást folytat ismeretlen tettes ellen csalás bűntett elkövetése miatt. A police.hu információ szerint a körözés alatt álló elkövető, egy 30 év körüli nő akiről kamerafelvétel is készült.

körözés
A körözést csalás miatt adták ki
Forrás:  police.hu

A körözés részletei

Egy ez idáig ismeretlen nő május 1-jén megtalált egy elhagyott bankkártyát, és azzal egy tatabányai gyorsétteremben vásárolt. 

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérjük, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon!

körözés
Körözés alatt a képek látható nő
Forrás:  police.hu

Tatabányai férfi a körözési toplista élén. A férfi ellen kábítószer-kereskedelem miatt indult körözés, és azóta sem került kézre.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu