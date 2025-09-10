Körözés alatt a tatabányai csaló, kamerafelvételeken az ismeretlen tettes

A Tatabányai Rendőrkapitányság eljárást folytat ismeretlen tettes ellen csalás bűntett elkövetése miatt. A police.hu információ szerint a körözés alatt álló elkövető, egy 30 év körüli nő akiről kamerafelvétel is készült.

A körözést csalás miatt adták ki

Forrás: police.hu

A körözés részletei

Egy ez idáig ismeretlen nő május 1-jén megtalált egy elhagyott bankkártyát, és azzal egy tatabányai gyorsétteremben vásárolt.

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérjük, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon!

Körözés alatt a képek látható nő

