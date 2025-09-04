28 perce
Fotón az ismeretlen tolvaj, őt körözik a tatabányai zsaruk
A Tatabányai Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri az ismeretlen elkövető azonosításában. Körözés alatt a bicikli tolvaj.
A Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettes ellen lopás vétség elkövetése miatt. A körözés alatt álló kamerafelvétel készült – számolt be róla a police.hu.
A körözés részletei
Egy ez idáig ismeretlen férfi 2025. július 6. 09:00 óra és július 9. 19:30 közötti időben egy Tatabánya, Paletta lakóparki karékpártárolóból eltulajdonított egy lezárt állapotban lévő Riekers Buuls MTB 28-as vázú kerékpárt.
A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérjük, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon!
