Fotón az ismeretlen tolvaj, őt körözik a tatabányai zsaruk

A Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettes ellen lopás vétség elkövetése miatt. A körözés alatt álló kamerafelvétel készült – számolt be róla a police.hu.

A körözést lopás miatt adták ki

Forrás: police.hu

A körözés részletei

Egy ez idáig ismeretlen férfi 2025. július 6. 09:00 óra és július 9. 19:30 közötti időben egy Tatabánya, Paletta lakóparki karékpártárolóból eltulajdonított egy lezárt állapotban lévő Riekers Buuls MTB 28-as vázú kerékpárt.

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérjük, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon!