1 órája
Komáromi gyilkosság: elrendelték az elkövető letartóztatását
Megszületett a döntés. A bíróság az ügyészég indítványának megfelelően nemrég egy hónapra elrendelte a komáromi gyilkosság elkövetőjének letartóztatását. A végzést az ügyész tudomásul vette.
Újabb fejlemények a komáromi gyilkosság ügyében. Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője a Kemma.hu megkeresésére elmondta, hogy a bíróság az ügyészég indítványának megfelelően nemrég egy hónapra elrendelte az elkövető letartóztatását. A végzést az ügyész tudomásul vette. Az elkövető és annak védője fellebbezést jelentett be enyhébb kényszerintézkedések elrendelése érdekében, az ülésen az elkövető vallomást nem tett.
Komáromi gyilkosság: így történt az eset
Mint arról korábban már beszámoltunk, szeptember 25-én késő délután holttestet találtak egy komáromi lakásban. A gyilkosság hátteréről a helyszínre érkező rendőrök és szakértők rövid vizsgálat után megállapították, hogy súlyos bűncselekményre utalnak. Az eset komoly riadalmat keltett a környéken, és a hatóságok azonnal megkezdték az elkövető felkutatását, akit másnap reggel el is fogtak a rendőrök, és emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki a 31 éves férfit.
Helyszíni videó: gyilkosság történt Komáromban, itt végezhettek a nővel
A Tények beszámolója szerint a metkristály nevű kábítószer rabja volt a komáromi gyilkosság elkövetője, aki bedrogozva ölhette meg a kétgyerekes édesanyát. Mint Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője elmondta, előbb összevesztek, majd a férfi egy kemény tárggyal szétverte az áldozat fejét, ezután a holttestet ágyneműbe csavarta és talicskába tette.
Végül a házban talált rá a gyilkos édesanyja. A volt sógora azt mondta, hogy a férfi és az áldozata barátok voltak és gyakran együtt drogoztak. Az esetről további részleteket az alábbi cikkben lehet olvasni:
Megrázó részletek derültek ki a komáromi gyilkosságról: brutális halált halt a kétgyerekes Barbara +videó