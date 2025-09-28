Újabb fejlemények a komáromi gyilkosság ügyében. Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője a Kemma.hu megkeresésére elmondta, hogy a bíróság az ügyészég indítványának megfelelően nemrég egy hónapra elrendelte az elkövető letartóztatását. A végzést az ügyész tudomásul vette. Az elkövető és annak védője fellebbezést jelentett be enyhébb kényszerintézkedések elrendelése érdekében, az ülésen az elkövető vallomást nem tett.

Komáromi gyilkosság: elrendelték az elkövető letartóztatását

Fotó: Andrey Mihaylov / Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Komáromi gyilkosság: így történt az eset

Mint arról korábban már beszámoltunk, szeptember 25-én késő délután holttestet találtak egy komáromi lakásban. A gyilkosság hátteréről a helyszínre érkező rendőrök és szakértők rövid vizsgálat után megállapították, hogy súlyos bűncselekményre utalnak. Az eset komoly riadalmat keltett a környéken, és a hatóságok azonnal megkezdték az elkövető felkutatását, akit másnap reggel el is fogtak a rendőrök, és emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki a 31 éves férfit.