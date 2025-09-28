szeptember 28., vasárnap

Döntés

2 órája

Komáromi gyilkosság: elrendelték az elkövető letartóztatását

Megszületett a döntés. A bíróság az ügyészég indítványának megfelelően nemrég egy hónapra elrendelte a komáromi gyilkosság elkövetőjének letartóztatását. A végzést az ügyész tudomásul vette.

Kemma.hu

Újabb fejlemények a komáromi gyilkosság ügyében. Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője a Kemma.hu megkeresésére elmondta, hogy a bíróság az ügyészég indítványának megfelelően nemrég egy hónapra elrendelte az elkövető letartóztatását. A végzést az ügyész tudomásul vette. Az elkövető és annak védője fellebbezést jelentett be enyhébb kényszerintézkedések elrendelése érdekében, az ülésen az elkövető vallomást nem tett.

bilincs, komáromi gyilkosság
Komáromi gyilkosság: elrendelték az elkövető letartóztatását
Fotó: Andrey Mihaylov / Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Komáromi gyilkosság: így történt az eset

Mint arról korábban már beszámoltunk, szeptember 25-én késő délután holttestet találtak egy komáromi lakásban. A gyilkosság hátteréről a helyszínre érkező rendőrök és szakértők rövid vizsgálat után megállapították, hogy súlyos bűncselekményre utalnak. Az eset komoly riadalmat keltett a környéken, és a hatóságok azonnal megkezdték az elkövető felkutatását, akit másnap reggel el is fogtak a rendőrök, és emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki a 31 éves férfit.

A Tények beszámolója szerint a metkristály nevű kábítószer rabja volt a komáromi gyilkosság elkövetője, aki bedrogozva ölhette meg a kétgyerekes édesanyát. Mint Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője elmondta, előbb összevesztek, majd a férfi egy kemény tárggyal szétverte az áldozat fejét, ezután a holttestet ágyneműbe csavarta és talicskába tette.

Végül a házban talált rá a gyilkos édesanyja. A volt sógora azt mondta, hogy a férfi és az áldozata barátok voltak és gyakran együtt drogoztak. Az esetről további részleteket az alábbi cikkben lehet olvasni:

 

