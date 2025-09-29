szeptember 29., hétfő

Emberölés

45 perce

Megrázó fejlemények a kétgyerekes anya megöléséről: brutális titkot rejteget a komáromi gyilkosság elkövetője

Címkék#komárom#gyilkosság#emberölés

Csütörtökön emberölés áldozata lett egy kétgyermekes édesanya, az elkövető menekülni próbált de hamar elkapták. A komáromi gyilkosság elkövetője azóta nem beszélt.

Kemma.hu

Szörnyű hír rázta meg Komáromot szeptember 25-én, csütörtökön. Ahogyan arról beszámoltunk, holttestet találtak egy komáromi házban, majd később kiderült, hogy gyilkosság történt. A környéken élőkben hatalmas riadalmat keltett a tragikus eset. A rendőrség azonnal megkezdte a komáromi gyilkosság gyanúsítottjának felkutatását, és már másnap reggel elfogták a férfit.

A komáromi gyilkosság elkövetője sem a bíróságon sem a rendőrségen nem beszélt
Forrás: Tények

Tragikus fejlemények derültek ki a komáromi gyilkosságról

Most újabb részletek derültek ki a komáromi gyilkosról. A tények.hu beszámolója szerint a 31 éves férfi kábítószer hatása alatt agyonverte a kétgyerekes édesanyát, majd a holttestet egy ágyneműbe csomagolta és talicskába tette. Eredetileg el akarta rejteni, de végül a lakásban hagyta és elmenekült. A véres tárgyakat a fürdőszobában hagyta. Még nem derült ki, mivel verte szét az áldozat fejét, a gyilkos fegyverét a rendőrök továbbra is keresik, valószínűleg magával vitte.

A férfi a kérdésekre nem válaszolt, csak idegesen járt-kelt a bíróságon. Az elfogása óta sem a rendőrségen, sem a bíróságon nem tett vallomást.

Mint arról mi is beszámoltunk, Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője a Kemma.hu megkeresésére elmondta, hogy a bíróság az ügyészség indítványának megfelelően nemrég egy hónapra elrendelte az elkövető letartóztatását.

 

