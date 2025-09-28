42 perce
Bedrogozva ölhette meg feleségét a komáromi gyilkosság elkövetője
Női holttestre bukkantak egy komáromi lakásban szeptember 25-én. A gyanúsítottat másnap reggel elfogta a rendőrség. A komáromi gyilkosságról most megrázó információk láttak napvilágot. Kiderült, miért követte el a gyilkosságot a férfi.
Sokkoló eset rázta meg Komáromot az elmúlt napokban. Mint azt mi is megírtuk, szeptember 25-én késő délután holttestet találtak egy komáromi lakásban. A komáromi gyilkosság hátteréről a hatóságok egyelőre kevés részletet közöltek, de a helyszínre érkező rendőrök és szakértők rövid vizsgálat után megállapították, hogy a történtek súlyos bűncselekményre utalnak.
Helyszíni videó: gyilkosság történt Komáromban, itt végezhettek a nővel
A gyilkosság komoly riadalmat keltett a környéken, és a hatóságok azonnal megkezdték az elkövető felkutatását. A feltételezett elkövetőt másnap reggel fogták el a rendőrök, emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A 31 éves férfit a rendőrség őrizetbe vette, és kezdeményezték a letartóztatását. Most újabb részletek derülhettek ki az ügyről.
A komáromi gyilkosság elkövetője drog hatása alatt állhatott
A Tények beszámolója szerint a metkristály nevű kábítószer rabja volt a komáromi gyilkosság elkövetője, aki bedrogozva ölhette meg a kétgyerekes édesanyát. Mint megtudták, előbb összevesztek, majd a férfi egy kemény tárggyal szétverte az áldozat fejét, ezután a holttestet ágyneműbe csavarta és talicskába tette.
Végül a házban talált rá a gyilkos édesanyja. A volt sógora azt mondta, hogy a férfi és az áldozata barátok voltak és gyakran együtt drogoztak.
Korábbi emberölések Komárom-Esztergom megyében
Sajnos szűk hazánkban sem ritka, hogy hasonló eset történjen. 2025 áprilisában például beszámoltunk arról, hogy egy nő a párja demens édesanyjával végzett kegyetlen módon.
Kegyetlen gyilkosság Tatabányán: élettársa demens édesanyját ölte meg egy nő
De a komáromi rendőrök köröznek egy dél-koreai férfit is emberölés miatt, akivel szemben nem csak európai, de nemzetközi elfogatóparancs is ki van adva.
Magyarországon ölt, világszerte keresik ezt a koreai férfit