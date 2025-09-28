Bedrogozva ölhette meg feleségét a komáromi gyilkosság elkövetője

A gyilkosság komoly riadalmat keltett a környéken, és a hatóságok azonnal megkezdték az elkövető felkutatását. A feltételezett elkövetőt másnap reggel fogták el a rendőrök, emberölés bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A 31 éves férfit a rendőrség őrizetbe vette, és kezdeményezték a letartóztatását. Most újabb részletek derülhettek ki az ügyről.

A komáromi gyilkosság elkövetője drog hatása alatt állhatott

A Tények beszámolója szerint a metkristály nevű kábítószer rabja volt a komáromi gyilkosság elkövetője, aki bedrogozva ölhette meg a kétgyerekes édesanyát. Mint megtudták, előbb összevesztek, majd a férfi egy kemény tárggyal szétverte az áldozat fejét, ezután a holttestet ágyneműbe csavarta és talicskába tette.

Végül a házban talált rá a gyilkos édesanyja. A volt sógora azt mondta, hogy a férfi és az áldozata barátok voltak és gyakran együtt drogoztak.

Korábbi emberölések Komárom-Esztergom megyében

Sajnos szűk hazánkban sem ritka, hogy hasonló eset történjen. 2025 áprilisában például beszámoltunk arról, hogy egy nő a párja demens édesanyjával végzett kegyetlen módon.