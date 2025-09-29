szeptember 29., hétfő

Tűz

1 órája

Kigyulladt egy lakóház Dorogon

Mondjuk, hova riasztották a tűzoltókat.

Kemma.hu

Kigyulladt egy családi ház Dorogon, az Orgona utcában hétfőn este. A mintegy száz négyzetméter alapterületű lakóház két helyisége is égett. Az esztergomi és a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók a munkálatok során négy gázpalackot is kihoztak az ingatlanból. A rajok két vízsugárral oltották el a tüzet – közölte a katasztrófavédelem.

 

