Tűz
1 órája
Kigyulladt egy autó Bábolnán, a tűz egy családi házra is átterjedt
Az IKR Parkban gyulladt ki a jármű, a lángok egy épület tetejére is átterjedtek.
Kigyulladt egy autó Bábolnán, az IKR Parkban hétfőn kora este. A lángok elérték egy családi ház tetejét is. Az esethez ácsi és nagyigmándi önkormányzati, kisbéri hivatásos, illetve banai önkéntes tűzoltók vonultak. A rajok négy vízsugárral körülhatárolták a tüzet, majd eloltották a lángokat. A rajok jelenleg az utómunkálatokat végzik, egyebek mellett átszellőztetik az ingatlant – számolt be róla a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre