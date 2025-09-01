Kigyulladt egy autó Bábolnán, a tűz egy családi házra is átterjedt

Kigyulladt egy autó Bábolnán, az IKR Parkban hétfőn kora este. A lángok elérték egy családi ház tetejét is. Az esethez ácsi és nagyigmándi önkormányzati, kisbéri hivatásos, illetve banai önkéntes tűzoltók vonultak. A rajok négy vízsugárral körülhatárolták a tüzet, majd eloltották a lángokat. A rajok jelenleg az utómunkálatokat végzik, egyebek mellett átszellőztetik az ingatlant – számolt be róla a katasztrófavédelem.