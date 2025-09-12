1 órája
Napok óta keresik a Dunakanyarban eltűnt túrázót: rejtély, mi történhetett Kaszás Nikolettel + fotók, videó
Öt napja veszett nyoma a 27 éves nőnek, aki túrázni indult, amit az információink szerint biztonságosan be is fejezett, ám amikor haza indult, egyszerűen nyoma veszett. Kaszás Nikolettet azóta senki sem látta.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Kaszás Nikolett ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 27 éves nő szeptember 7-én reggel VIII. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik – számolt be a hírről a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO Facebook-oldalán, akik a rendőrség kérésére be is kapcsolódtak az eltűnt nő keresésébe.
Dráma Bábolnán: idős férfinek veszett nyoma, nagy erőkkel keresik a rendőrök +fotó
Mint azt megírták, folyamatos kapcsolatban vannak a hozzátartozókkal, a hatóságokkal és más mentőszervezetekkel. A Pest vármegyei rendőrség kérésére átvizsgálták a Dunakanyarban található Spartacus-tanösvény azon szakaszát ahol az eddigi tapasztalatuk alapján baleset történhet egy túrázóval.
A rendelkezésre álló információk alapján a prioritást élvező pontokon a területet élőerővel és technikai eszközökkel vizsgálták át. A tanösvény jellemzője, hogy jelentős része keskeny egyszemélyes nyomvonal. Az általuk átkutatott részek a nyomvonal melletti szakadékokkal, meredek rézsükkel tagolt szakaszok.
Az tudjuk, hogy a Spartacus-tanösvényen járt és azt is tudjuk, hogy van olyan túrázó, aki úgy nyilatkozott, hogy találkozott vele Pilisszentlászlóhoz közel. Azt is tudjuk, hogy kommunikáció történt közösségi felületen az Ő profilja és a párja profilja között a túra utáni éjszaka folyamán. Ezeken kívül számtalan információ befolyásolja a következő lépéseket, de ezeknek a kezelője a rendőrség, így ezeket nem áll módunkban megosztani. Csapatunk ugrásra készen várja a fejleményeket és szükség esetén a rendőrség koordinációja mellett veszünk részt a keresésben.
– írták posztjukban, amelyben fotókat is közöltek a keresésről.
Kaszás Nikolett után folyik a hajsza
Nem sokkal később egy videót is közzétettek a keresés folyamatáról. Ennek során elmondták, hogy a tegnapi napon is több emberrel találkoztak akik Niki keresése miatt indultak túrázni.
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy mindenki aki arra jár az tartsa szem előtt azt, hogy a túraútvonal szép időben bárki által könnyen járható, de esős időben bizonyos szakaszain valós veszély a kicsúszás. Ilyenkor végigjárása csak gyakorlott túrázóknak ajánlott. A kijelölt útvonalról letérni veszélyes!
– írták.
Kaszás Nikolett 160 centi magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és barna szeme van. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.
A monori rendőrök azt kérik, hogy akik látták a nőt, vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.
