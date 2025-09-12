szeptember 12., péntek

Mária névnap

23°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnés

1 órája

Napok óta keresik a Dunakanyarban eltűnt túrázót: rejtély, mi történhetett Kaszás Nikolettel + fotók, videó

Címkék#rendőrség#Dunakanyar#Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat#Kaszás Nikolett#Budapesti Rendőr-főkapitányság#körözés#eltűnt#rejtély

Öt napja veszett nyoma a 27 éves nőnek, aki túrázni indult, amit az információink szerint biztonságosan be is fejezett, ám amikor haza indult, egyszerűen nyoma veszett. Kaszás Nikolettet azóta senki sem látta.

Kemma.hu

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Kaszás Nikolett ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 27 éves nő szeptember 7-én reggel VIII. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik – számolt be a hírről a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO Facebook-oldalán, akik a rendőrség kérésére be is kapcsolódtak az eltűnt nő keresésébe.

Kaszás Nikolett
Kaszás Nikolettet mai napig nagy erőkkel keresik
Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO/Facebook

Mint azt megírták, folyamatos kapcsolatban vannak a hozzátartozókkal, a hatóságokkal és más mentőszervezetekkel. A Pest vármegyei rendőrség kérésére átvizsgálták a Dunakanyarban található Spartacus-tanösvény azon szakaszát ahol az eddigi tapasztalatuk alapján baleset történhet egy túrázóval.

A rendelkezésre álló információk alapján a prioritást élvező pontokon a területet élőerővel és technikai eszközökkel vizsgálták át. A tanösvény jellemzője, hogy jelentős része keskeny egyszemélyes nyomvonal. Az általuk átkutatott részek a nyomvonal melletti szakadékokkal, meredek rézsükkel tagolt szakaszok. 

Az tudjuk, hogy a Spartacus-tanösvényen járt és azt is tudjuk, hogy van olyan túrázó, aki úgy nyilatkozott, hogy találkozott vele Pilisszentlászlóhoz közel. Azt is tudjuk, hogy kommunikáció történt közösségi felületen az Ő profilja és a párja profilja között a túra utáni éjszaka folyamán. Ezeken kívül számtalan információ befolyásolja a következő lépéseket, de ezeknek a kezelője a rendőrség, így ezeket nem áll módunkban megosztani. Csapatunk ugrásra készen várja a fejleményeket és szükség esetén a rendőrség koordinációja mellett veszünk részt a keresésben. 

– írták posztjukban, amelyben fotókat is közöltek a keresésről.

Kaszás Nikolett után folyik a hajsza

Nem sokkal később egy videót is közzétettek a keresés folyamatáról. Ennek során elmondták, hogy a tegnapi napon is több emberrel találkoztak akik Niki keresése miatt indultak túrázni.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy mindenki aki arra jár az tartsa szem előtt azt, hogy a túraútvonal szép időben bárki által könnyen járható, de esős időben bizonyos szakaszain valós veszély a kicsúszás. Ilyenkor végigjárása csak gyakorlott túrázóknak ajánlott. A kijelölt útvonalról letérni veszélyes!

– írták.

Kaszás Nikolett
Forrás: police.hu

Kaszás Nikolett 160 centi magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és barna szeme van. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. 

A monori rendőrök azt kérik, hogy akik látták a nőt, vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

Nálunk is történt rejtélyes eltűnés nemrég: A Komáromi Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi a 16 éves tinédzsert, aki már egy hónapja ismeretlen helyen tartózkodik:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu