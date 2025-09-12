Napok óta keresik a Dunakanyarban eltűnt túrázót: rejtély, mi történhetett Kaszás Nikolettel + fotók, videó

Mint azt megírták, folyamatos kapcsolatban vannak a hozzátartozókkal, a hatóságokkal és más mentőszervezetekkel. A Pest vármegyei rendőrség kérésére átvizsgálták a Dunakanyarban található Spartacus-tanösvény azon szakaszát ahol az eddigi tapasztalatuk alapján baleset történhet egy túrázóval.

A rendelkezésre álló információk alapján a prioritást élvező pontokon a területet élőerővel és technikai eszközökkel vizsgálták át. A tanösvény jellemzője, hogy jelentős része keskeny egyszemélyes nyomvonal. Az általuk átkutatott részek a nyomvonal melletti szakadékokkal, meredek rézsükkel tagolt szakaszok.

Az tudjuk, hogy a Spartacus-tanösvényen járt és azt is tudjuk, hogy van olyan túrázó, aki úgy nyilatkozott, hogy találkozott vele Pilisszentlászlóhoz közel. Azt is tudjuk, hogy kommunikáció történt közösségi felületen az Ő profilja és a párja profilja között a túra utáni éjszaka folyamán. Ezeken kívül számtalan információ befolyásolja a következő lépéseket, de ezeknek a kezelője a rendőrség, így ezeket nem áll módunkban megosztani. Csapatunk ugrásra készen várja a fejleményeket és szükség esetén a rendőrség koordinációja mellett veszünk részt a keresésben.

– írták posztjukban, amelyben fotókat is közöltek a keresésről.

Kaszás Nikolett után folyik a hajsza

Nem sokkal később egy videót is közzétettek a keresés folyamatáról. Ennek során elmondták, hogy a tegnapi napon is több emberrel találkoztak akik Niki keresése miatt indultak túrázni.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy mindenki aki arra jár az tartsa szem előtt azt, hogy a túraútvonal szép időben bárki által könnyen járható, de esős időben bizonyos szakaszain valós veszély a kicsúszás. Ilyenkor végigjárása csak gyakorlott túrázóknak ajánlott. A kijelölt útvonalról letérni veszélyes!

– írták.