28 perce
Szörnyű hír: holtan került elő a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolett
Meglett az eltűnt túrázó, de nem úgy, ahogyan abban mindenki reménykedett. Kaszás Nikolett ugyanis holtan került elő.
Tragikus módon ért véget a Kaszás Nikolett után folytatott keresés. A Pest vármegyei rendőrség Facebook-oldalán jelentette be a hírt, hogy a Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredményt hozott. A délelőtti órákban ugyanis megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt.
Hozzátették, hogy a szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módjukban adni jelenleg az ügy körülményeiről.
A család gyászában és fájdalmában osztozunk
– zárják a posztot.
Egy ország kereste Kaszás Nikolettet
Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Pilisben tűnt el nyom nélkül a 27 éves túrázó nő még szeptember 7-én, aki a hatóságok tudomása szerint a Spartacus-ösvényen járt. Volt olyan túrázó, aki találkozott is vele Pilisszentlászló közelében. Sőt, a túra utáni éjszaka folyamán még kommunikált is párjával a közösségi média profilján keresztül. Ám ezt követően nyoma veszett.
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat közreműködésével többször is terepkutatást végeztek a hatóságok, valamint drón segítségével is próbálták megtalálni Kaszás Nikolettet.