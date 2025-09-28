Szörnyű hír: holtan került elő a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolett

Tragikus módon ért véget a Kaszás Nikolett után folytatott keresés. A Pest vármegyei rendőrség Facebook-oldalán jelentette be a hírt, hogy a Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredményt hozott. A délelőtti órákban ugyanis megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt.

Kaszás Nikoletten már nem tudtak segíteni a megtalálók

Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat/Facebook

Hozzátették, hogy a szemle folyamatban van, azonban bővebb információt nem áll módjukban adni jelenleg az ügy körülményeiről.

A család gyászában és fájdalmában osztozunk

– zárják a posztot.

Egy ország kereste Kaszás Nikolettet

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Pilisben tűnt el nyom nélkül a 27 éves túrázó nő még szeptember 7-én, aki a hatóságok tudomása szerint a Spartacus-ösvényen járt. Volt olyan túrázó, aki találkozott is vele Pilisszentlászló közelében. Sőt, a túra utáni éjszaka folyamán még kommunikált is párjával a közösségi média profilján keresztül. Ám ezt követően nyoma veszett.