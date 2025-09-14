Már egy hete nyom nélkül: tovább keresik a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolettet

Még mindig keresik az eltűnt Kaszás Nikolettet. Szeptember 7-én a Pest Vármegyei Kutató- Mentő Szolgálat a Facebookon tette közzé, hogy a Pilisben nyom nélkül tűnt el a 27 éves túrázó nő. A pénteki napon a rendőrséggel együtt folytatták tovább a keresést a kijelölt területen. A Kutató-Mentő Szolgálat a napok során több információt is közölt az ügyről.

Már egy hete eltűnt Kaszás Nikolett

Ahogyan arról beszámoltunk, a hatóságok tudomása szerint a hölgy a Spartacus-ösvényen járt és volt olyan túrázó, aki találkozott vele Pilisszentlászló közelében. A túra utáni éjszaka folyamán még kommunikált párjával a közösségi média profilján keresztül.

Pilisszentlászló térségében területkutatást hajtottak végre a hatóságok, a Spartacus-ösvény teljes hosszára is kiterjesztve. A tanösvény jellemzője, hogy több részen keskeny, egyszemélyes szélességű az út. A kutatásban segítettek a szabadnapos tűzoltók és rengeteg információ érkezett a lakosoktól. Többen a nő keresése miatt indultak a túrára. A kutató alakulatok pedig drónokat is bevetettek.

Segítséget kérnek a túrázóktól

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha az elkövetkezendő napokban Pilisszentlászló, Spartacus ösvény, Jenő kunyhó környékén túráztok és van rá lehetőségetek, akkor a bejárt útvonalat rögzítsétek kml, kmz, gpx formátumban és küldjétek el nekünk az [email protected] email címre. Szeretnénk ezzel is alaposabbá tenni a terület átvizsgálását.

Kaszás Nikolett személyleírása

Kaszás Nikolett 160 cm magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és barna szeme van. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

Forrás: police.hu

A Monori Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy akik Kaszás Nikolettet látták, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.