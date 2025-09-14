szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

18°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rejtély

1 órája

Már egy hete nyom nélkül: tovább keresik a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolettet

Címkék#eltűnt nő#Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat#Spartacus-ösvény#eltűnt túrázó#Pilis#eltűnt#keresés

A túrázók és a pilisben járók segítségét kérik. Kaszás Nikolettnek már egy hete nyoma veszett, és még mindig nagy erőkkel keresik a 27 éves nőt a Spartacus-ösvényen.

Kemma.hu

Még mindig keresik az eltűnt Kaszás Nikolettet. Szeptember 7-én a Pest Vármegyei Kutató- Mentő Szolgálat a Facebookon tette közzé, hogy a Pilisben nyom nélkül tűnt el a 27 éves túrázó nő. A pénteki napon a rendőrséggel együtt folytatták tovább a keresést a kijelölt területen. A Kutató-Mentő Szolgálat a napok során több információt is közölt az ügyről. 

Már egy hete eltűnt Kaszás Nikolett
Már egy hete eltűnt Kaszás Nikolett

Már hét napja keresik Kaszás Nikolettet

Ahogyan arról beszámoltunk, a hatóságok tudomása szerint a hölgy a Spartacus-ösvényen járt és volt olyan túrázó, aki találkozott vele Pilisszentlászló közelében. A túra utáni éjszaka folyamán még kommunikált párjával a közösségi média profilján keresztül.

Pilisszentlászló térségében területkutatást hajtottak végre a hatóságok, a Spartacus-ösvény teljes hosszára is kiterjesztve. A tanösvény jellemzője, hogy több részen keskeny, egyszemélyes szélességű az út. A kutatásban segítettek a szabadnapos tűzoltók és rengeteg információ érkezett a lakosoktól. Többen a nő keresése miatt indultak a túrára. A kutató alakulatok pedig drónokat is bevetettek.

Segítséget kérnek a túrázóktól

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha az elkövetkezendő napokban Pilisszentlászló, Spartacus ösvény, Jenő kunyhó környékén túráztok és van rá lehetőségetek, akkor a bejárt útvonalat rögzítsétek kml, kmz, gpx formátumban és küldjétek el nekünk az [email protected] email címre. Szeretnénk ezzel is alaposabbá tenni a terület átvizsgálását. 

Kaszás Nikolett személyleírása

Kaszás Nikolett 160 cm magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és  barna szeme van. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

Kaszás Nikolett
Az eltűnt Kaszás Nikolett már szeptember 7-e óta keresik nagy erőkkel
Forrás:  police.hu

A Monori Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy akik Kaszás Nikolettet látták, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu