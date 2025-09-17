51 perce
Továbbra sincs meg Kaszás Nikolett: a rendőrség közzétette róla az utolsó fotót az eltűnése előtt
A 27 éves nő szeptember 7-én tűnt el. Kaszás Nikolett azóta nem került elő, senki nem tudja, mi történt, az egész országban őt keresik. A rendőrség most megosztotta az utolsó kamerafelvételt az eltűnt nőről.
Továbbra is rejtély övezi Kaszás Nikolett ügyét, akiről a mai napig nem tudni, mi történhetett vele. Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Pilisben tűnt el nyom nélkül a 27 éves túrázó nő még szeptember 7-én, aki a hatóságok tudomása szerint a Spartacus-ösvényen járt. Volt olyan túrázó, aki találkozott is vele Pilisszentlászló közelében. Sőt, a túra utáni éjszaka folyamán még kommunikált is párjával a közösségi média profilján keresztül. Ám ezt követően nyoma veszett.
Itt az utolsó felvétel Kaszás Nikolett eltűnése előttről
A rendőrség legújabb közleménye szerint Kaszás Nikolett utolsó ismert ruházata: fekete póló, kék farmer, fehér sportcipő. Ehhez egy fotót is csatoltak, amely a jelenleg ismert utolsó kamerafelvétel Nikolettről, mielőtt nyoma veszett volna. Az eltűnt nő egyébként 160 centiméter magas, vékony testalkatú, haja és szeme is barna.
A rendőrségtől azt is megtudtuk, hogy az elmúlt napokban a Pest vármegyei rendőrök tanúkat kutattak, meghallgatták az eltűnt nő ismerőseit, adatokat gyűjtöttek, kamerák felvételeit és hívásforgalmi adatokat elemeztek.
Ahogyan azt mi is megírtuk, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat közreműködésével többször is terepkutatást végeztek a hatóságok, valamint drón segítségével is próbálták megtalálni Kaszás Nikolettet.
A kutatás eddigi adatai alapján az eltűnéssel kapcsolatban gyanús körülmény nem merült fel, azonban Kaszás Nikolett tartózkodási helye továbbra is ismeretlen. Az adatgyűjtést és elemzést, a tanúk kutatását és kihallgatását a rendőrök tovább folytatják.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai kérik, hogy akik látták őt, eltűnése kapcsán vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányág Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112-e segélyhívón.