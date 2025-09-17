Továbbra sincs meg Kaszás Nikolett: a rendőrség közzétette róla az utolsó fotót az eltűnése előtt

Itt az utolsó felvétel Kaszás Nikolett eltűnése előttről

A rendőrség legújabb közleménye szerint Kaszás Nikolett utolsó ismert ruházata: fekete póló, kék farmer, fehér sportcipő. Ehhez egy fotót is csatoltak, amely a jelenleg ismert utolsó kamerafelvétel Nikolettről, mielőtt nyoma veszett volna. Az eltűnt nő egyébként 160 centiméter magas, vékony testalkatú, haja és szeme is barna.

Ez a jelenlegi utolsó felvétel Kaszás Nikolettről az eltűnése előtt

Forrás: police.hu

A rendőrségtől azt is megtudtuk, hogy az elmúlt napokban a Pest vármegyei rendőrök tanúkat kutattak, meghallgatták az eltűnt nő ismerőseit, adatokat gyűjtöttek, kamerák felvételeit és hívásforgalmi adatokat elemeztek.