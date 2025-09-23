Brutális titkok Rédéről: drogot termesztett, de ennél sokkal undorítóbb bűnökért is felel

A Komáromi Járásbíróság által hozott ítélet a kábítószeres ügy kapcsán került nyilvánosságra, de az előzmények még ennél is sötétebbek. A kábítószer birtoklás bűntette miatt indult eljárás megmutatta, hogy a férfi éveken át saját célra nevelt marihuánát, miközben már korábban is súlyos bűncselekmény miatt állt a bíróság előtt.

Patakparton termesztette a kábítószert a férfi

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Kábítószer és gyermekpornográfia – súlyos bűnök egy férfi életében

A bíróság megállapítása szerint a férfi 2020-ban 15 kendermagot rendelt az internetről, majd otthon kezdte meg a termesztést. A kikelt növényeket fóliasátorban nevelte, leszüretelte, a szárított marihuánát pedig befőttesüvegekben tárolta a házában és az udvaron álló istállóban. A termesztést később is folytatta: a kenderből kiesett magokat újra elültette, és 2022-ben három növényt Réde külterületén is elhelyezett – tájékoztatott Dr. Horváth Sándor Magyarország Ügyészségének sajtószóvivője.

A kábítószer birtoklása mellett más bűncselekmény miatt is felel a férfi

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A férfit 2022 augusztusában érték tetten, amikor kerékpárral hazafelé tartott egy általa szüretelt növénnyel. A rendőrök megállították, a nyomozás során pedig fény derült teljes tevékenységére.

A bíróság 2 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat. Súlyosbító körülményként az is nyomott a latban, hogy a férfi ellen korábban gyermekpornográfia miatt már született ítélet: 2 év felfüggesztett szabadságvesztést kapott, melynek végrehajtását most a bíróság elrendelte. Emellett 1.413.738 forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték. Az ítélet jogerős.

A kábítószerek veszélyeiről nem lehet elég korán beszélni, ugyanis a dílerek már az iskolák környékén is megjelentek. Így a rendőrség a tanévkezdéssel drogprevenciós programsorozatot indított. A fiatalok védelmére indított programsorozatban települési szinten is workshopokkal várják a fiatalokat, családokat. A részletekről korábban itt írtunk.