Brutális titkok Rédéről: drogot termesztett, de ennél sokkal undorítóbb bűnökért is felel
Egy férfi Rédén marihuánát termesztett, és ezért börtönbüntetést kapott. Az ügy azonban nem csak a kábítószer miatt sokkoló.
A Komáromi Járásbíróság által hozott ítélet a kábítószeres ügy kapcsán került nyilvánosságra, de az előzmények még ennél is sötétebbek. A kábítószer birtoklás bűntette miatt indult eljárás megmutatta, hogy a férfi éveken át saját célra nevelt marihuánát, miközben már korábban is súlyos bűncselekmény miatt állt a bíróság előtt.
Kábítószer és gyermekpornográfia – súlyos bűnök egy férfi életében
A bíróság megállapítása szerint a férfi 2020-ban 15 kendermagot rendelt az internetről, majd otthon kezdte meg a termesztést. A kikelt növényeket fóliasátorban nevelte, leszüretelte, a szárított marihuánát pedig befőttesüvegekben tárolta a házában és az udvaron álló istállóban. A termesztést később is folytatta: a kenderből kiesett magokat újra elültette, és 2022-ben három növényt Réde külterületén is elhelyezett – tájékoztatott Dr. Horváth Sándor Magyarország Ügyészségének sajtószóvivője.
A férfit 2022 augusztusában érték tetten, amikor kerékpárral hazafelé tartott egy általa szüretelt növénnyel. A rendőrök megállították, a nyomozás során pedig fény derült teljes tevékenységére.
A bíróság 2 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat. Súlyosbító körülményként az is nyomott a latban, hogy a férfi ellen korábban gyermekpornográfia miatt már született ítélet: 2 év felfüggesztett szabadságvesztést kapott, melynek végrehajtását most a bíróság elrendelte. Emellett 1.413.738 forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték. Az ítélet jogerős.
A kábítószerek veszélyeiről nem lehet elég korán beszélni, ugyanis a dílerek már az iskolák környékén is megjelentek. Így a rendőrség a tanévkezdéssel drogprevenciós programsorozatot indított. A fiatalok védelmére indított programsorozatban települési szinten is workshopokkal várják a fiatalokat, családokat. A részletekről korábban itt írtunk.
Ijesztő az az adat, amelyet nemrég a vármegyei rendőrség is megosztott: minden ötödik fiatalkorú használt már valamilyen kábítószert. A szerek kipróbálása és folyamatos használata széles körűbb, mint gondolnánk. A fiatalkori drogprobléma egyre elterjedtebb. A drogok gyakorlatilag az utcán jöhetnek szembe gyerekeinkkel.
Egyre több fiatal élete kerül veszélybe az illegálisan beszerzett „spice” tartalmú elektromos cigaretták miatt. Egyre terjednek az illegális vape-folyadékok, melyek a „zombidrogként” ismert keveréket tartalmaznak. Mindössze 13 éves gyerekek is vásárolnak elektromos cigaretta folyadékot a Snapchaten keresztül, ahol a dílerek olcsón, akár körülbelül 4500 forintnak megfelelő összegért kínálják a termékeket