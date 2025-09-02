szeptember 2., kedd

Kábítószer a kontaktlencse helyén, két férfire csapott le a Delta

Címkék#delta#kábítószer#rendőr

Megint lecsapott a Delta, közúzi ellenőrzés volt Tatán. A sofőr bódult állapotban vezetett, az utasa pedig kábítószer hatása alatt volt.

Kemma.hu

Szerdán, Tatán, a Bezerédi utcában a járőrök megállítottak egy kábítószer gyanús járművezetőt. Az autóban ketten utaztak, mindkettejüket igazoltatták. A sofőr alkoholszonda tesztje negatív lett, az egyenruhásokban gyanút keltett ő és utasa viselkedése – írta a police.hu.

kábítószer
Kábítószer miatt bukott le egy oroszlányi és egy szákszendi férfi
Forrás:  Getty Images

Kábítószer a kontaktlencse helyén és kistáskában

Az autóban üllők idegesek, zavartak voltak, ezért a rendőrök átvizsgálták őket. Gyanújuk beigazolódott. Marihuána morzsolásához használatos eszközt és növényi törmeléket találtak. Egy kontaktlencse-tárolóban ecstasy tabletta, egy alumíniumtasakan pedig speed volt. Az anyósülés utasa a ruhájában marihuánás cigit rejtegetett. 

A járőrök előállították a 25 éves szákszendi sofőrt és a vele utazó, 26 éves oroszlányi férfit a Tatai Rendőrkapitányságra. Mindkettejük ellen kábítószer birtoklása vétségének gyanúja miatt indult eljárás, az autóvezetőnek pedig járművezetés bódult állapotban vétség miatt is felelnie kell.

