Lecsapott a Delta Tatán, háromféle drogot találtak

A minap Tatán, a Bezerédi utcában a járőrök megállítottak egy kábítószer gyanús járművezetőt. Az autóban ketten utaztak, mindkettejüket igazoltatták. A sofőr alkoholszonda tesztje negatív lett, az egyenruhásokban gyanút keltett ő és utasa viselkedése – írta a police.hu.

Kábítószer miatt bukott le egy oroszlányi és egy szákszendi férfi

Forrás: Getty Images

Kábítószer a kontaktlencse helyén és kistáskában

Az autóban üllők idegesek, zavartak voltak, ezért a rendőrök átvizsgálták őket. Gyanújuk beigazolódott. Marihuána morzsolásához használatos eszközt és növényi törmeléket találtak. Egy kontaktlencse-tárolóban ecstasy tabletta, egy alumíniumtasakan pedig speed volt. Az anyósülés utasa a ruhájában marihuánás cigit rejtegetett.

A járőrök előállították a 25 éves szákszendi sofőrt és a vele utazó, 26 éves oroszlányi férfit a Tatai Rendőrkapitányságra. Mindkettejük ellen kábítószer birtoklása vétségének gyanúja miatt indult eljárás, az autóvezetőnek pedig járművezetés bódult állapotban vétség miatt is felelnie kell.