Anyuci is beszállt a buliba, pofátlan trükkel vitték a kábítószert a börtönbe

A vádirat szerint a börtönben lévő I. és II. rendű vádlott elhatározta, hogy új kábítószert fog értékesíteni és a tevékenységbe bevonják hozzátartozóikat. Az I. rendű vádlott élettársát a III. rendű vádlottat, valamint a II. rendű vádlott édesanyját a IV. rendű vádlottat vonták be.

Kábítószer rendelt a neten, majd a barátnője és az édesanya szállította

A börtönbe is eljutott a kábítószer

Az I. rendű vádlott az interneten rendelt Kínából és Hong-Kongból új pszichoaktív anyagot, melyet az élettársa a szlovákiai postákon vett fel, Magyarországra behozta, és több hazai címre feladta. Illetve a IV. rendű vádlottnak továbbította. A nő az anyagot tovább osztotta, és a fia által megadott címekre, és a börtönbe is eljuttatta. Módja az volt, hogy az anyagot alkoholban, sebbenzinben, illetőleg acetonban feloldotta, majd az így létrejött oldatot újságlapokba itatta, és szárítást követően azokat postán elküldte.

A Tatabányai Törvényszék vádirata szerint az V. rendű vádlott a felső határát meghaladó drogokat vásárolt a IV. rendű vádlottól. 2020. június 20-án Majk közelében ellenőrizték a VI. rendű vádlott kocsiját, és a kesztyűtartóban megtalálták az anyagot.

A VII. rendű vádlott nő 2019. október és 2020. szeptember 30. között 27 alkalommal vásárolt kábító hatású anyagot, melynek ellenértékét a IV. rendű vádlott bankszámlájára utalta.

A 2023. március 16. napján megtartott előkészítő ülésen a III., IV. és VII. rendű vádlott vonatkozásában ítélet született.

