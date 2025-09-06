Részeg ámokfutás Tatán: hét parkoló autót tarolt le egy 20 éves sofőr

Egy 20 éves ittas sofőr okozott komoly riadalmat és jelentős anyagi kárt Tatán. A Keszthelyi utcában történt eset során a fiatal erősen ittasan vezetett, és a parkoló autók közé csapódott, összesen hét járművet megrongálva.

Több milliós kárt okozott az ittas sofőr Tatán

Forrás: police.hu

A police.hu közleménye szerint augusztus 29-én este egy 20 éves fiatalember ittasan ült volán mögé Tata belterületén, ami súlyos következményekkel járt. A Keszthelyi utcában, a 12-es szám előtt elvesztette uralmát járműve felett, és a parkolóban sorakozó autók között valóságos pusztítást végzett: összesen hét kocsit rongált meg, több millió forintos kárt okozva.

A helyszínen az alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A mért alkoholszint alapján a fiatalnak nemcsak az okozott kárral kellett szembenéznie, hanem a jogosítványától is elbúcsúzhatott – írta meg a rendőrség.